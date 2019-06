Une montgolfière hors de contrôle fonce dans la foule

Une montgolfière a donné toute une frousse à des spectateurs qui assistaient à un festival, hier, au Missouri.

Sur des images captées par plusieurs témoins et diffusées par CNN, on aperçoit l’aéronef rater complètement son atterrissage et faucher quelques personnes au sol. Les réjouissances tournent alors à la panique dans la foule.

Après la perte de contrôle, la montgolfière semble reprendre du mieux et repart vers le ciel, non sans avoir causé des blessures mineures à une petite fille.

Somme toute, il y a eu plus de peur que de mal et l’événement a pu se poursuivre peu après. Une enquête a été ouverte pour déterminer ce qui est à l’origine de l’incident.