EN VIDÉO | «Un grand moment de fierté» pour le ministre Champagne

À l’invitation de TVA Nouvelles, le ministre fédéral de l’Infrastructure et des Collectivités François-Philippe Champagne a pu admirer le nouveau pont Samuel-De Champlain depuis notre Hélicoptère.

«C’est un grand moment de fierté, c’est le génie québécois, l’expertise québécoise. Aujourd’hui, sous le soleil, on voit le résultat, et on peut être fier», a-t-il lancé, en entrevue avec le journaliste Andy St-André.

Le ministre estime que le nouveau pont à haubans sera un «élément signature» pour la métropole.

«Je lève mon chapeau aux héros, ces travailleurs qui nous ont livrés un pont unique avec de grandes qualités, avec une esthétique qui va faire l’envie du monde. Tout ça, en quatre ans. C’est exceptionnel.»

Selon lui, ce nouvel ouvrage d’architecture pourra se comparer aux autres ponts emblématiques qu’on retrouve ailleurs dans le monde, comme celui de Brooklyn ou de San Francisco.