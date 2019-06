Entretien téléphonique entre négociateurs avant la rencontre Xi-Trump

Les principaux négociateurs chinois et américains pour le commerce se sont parlés au téléphone lundi avant la rencontre prévue entre leurs présidents respectifs Xi Jinping et Donald Trump lors du G20, ont annoncé mardi les médias officiels chinois.

Au cours de cet entretien, le vice-premier ministre chinois Liu He, le représentant américain au Commerce Robert Lightizer et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin ont «échangé des opinions sur les questions économiques et commerciales», a indiqué l'agence d'État Chine nouvelle.

Cette conversation a eu lieu «à la demande de la partie américaine» et les participants sont convenus de garder le contact, a-t-elle ajouté.

Très attendue, la rencontre entre MM. Xi et Trump est prévue samedi en marge du sommet du G20 à Osaka (Japon). Elle interviendra en pleine guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, qui se sont infligés mutuellement de fortes hausses des droits de douane après la rupture en mai de leurs négociations.

Washington a bloqué en mai l'accès du géant Huawei - numéro deux mondial des téléphones intelligents - et plusieurs autres firmes chinoises à la technologie américaine pour des raisons de sécurité. En réaction, Pékin a annoncé la création de sa propre liste noire d'entreprises étrangères «non fiables».