Le chanteur d'Indochine a une passion surprenante

Nicola Sirkis a une passion surprenante: il est fan de taxidermie. Le chanteur d'Indochine, vient de terminer la tournée #13Tour avec son groupe ce dimanche et il en a profité pour livrer une interview à La Voix du Nord, dans laquelle il évoque sa vie privée.

Et notamment ses hobbies. «J'avoue, même si je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, je collectionne les animaux empaillés. Je précise qu'ils sont décédés de mort naturelle ! J'aime particulièrement les corbeaux et les corneilles, mais j'ai aussi un lapin et un renard empaillés», a expliqué l'artiste.

Alors qu'il vient de fêter ses 60 ans ce samedi 22 juin, sur la scène du Stade Pierre Mauroy de Lille, l'interprète de l'Aventurier continue à regarder vers l'avenir et à faire évoluer son groupe. «Nous avons de grands projets pour fêter les 40 ans du groupe l'an prochain et le Nord ne sera pas oublié!», a promis Nicola Sirkis à la publication.