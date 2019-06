Trump se réjouit d'un courrier de Kim lui souhaitant bon anniversaire

Le président américain Donald Trump a affirmé lundi que le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un lui avait souhaité un bon anniversaire lors de leur récent échange de lettres.

«Il m'a souhaité bon anniversaire, c'était une lettre très amicale», a déclaré le milliardaire républicain interrogé sur la lettre - «magnifique», selon ses termes - reçue il y a quelques semaines.

Malgré l'absence de progrès tangibles sur la dénucléarisation, le président américain met inlassablement en avant sa bonne entente avec le dirigeant nord-coréen, qu'il a rencontré à deux reprises.

Kim Jong Un prend lui aussi soin d'insister sur ses bonnes relations avec celui qui a fêté ses 73 ans le 14 juin.

Ce week-end, l'agence officielle nord-coréenne KCNA a affirmé qu'il avait reçu une «excellente» lettre de M. Trump.

«Marquant son appréciation pour la faculté de jugement politique et le courage extraordinaire du président Trump, Kim Jong Un a dit qu'il allait étudier avec attention son intéressant contenu», a-t-elle précisé.

La détente entre les États-Unis et la Corée du Nord a été symbolisée en 2018 par l'historique sommet de Singapour entre MM. Kim et Trump. Mais un second sommet en février à Hanoï s'est achevé sur une impasse, Américains et Nord-Coréens restant bloqués sur la question de la dénucléarisation coréenne. Washington exige qu'elle intervienne avant la levée des sanctions internationales, ce que Pyongyang refuse.