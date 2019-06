Cinq randonnées incontournables près de Montréal

Faut-il vraiment aller loin de la ville pour se dégourdir les jambes? Pas du tout! Lumière sur cinq randonnées incontournables à moins d’une heure de route de Montréal.

1. Sentier Le Seigneurial – Parc national du Mont-Saint-Bruno

À quelques minutes de la ville, le parc national du Mont-Saint-Bruno est très prisé des randonneurs de tous les niveaux. Et pour cause, plus de 200 espèces d’animaux et d'oiseaux s’y trouvent!

À travers les divers sentiers, on n’hésite pas à emprunter Le Seigneurial en toute saison. En plus de donner l’occasion aux marcheurs de faire le tour du lac Seigneurial, le plus grand du parc, le sentier plat de 7 kilomètres (1 h 30) permet de faire une pause dans le salon de thé, à même le bâtiment historique du Vieux-Moulin. En continuant la marche, on tombe également sur un joli pont à trois arches. Charmant!

Distance: 7 kilomètres Niveau : facile Info : sepaq.com

2. Boucle du mont Saint-Hilaire

La réserve naturelle Gault, située sur le mont Saint-Hilaire, offre toute l'année plus de 25 kilomètres de sentiers à travers une forêt mature, où certains arbres sont d’ailleurs centenaires. Question de bien profiter de sa randonnée, on s’offre une boucle à travers les sentiers Burned Hill, Pain de Sucre, Dieppe et Rocky, soit un itinéraire d'environ 5 h.

On débute par le sentier Burned Hill, qui mène à un sommet d’environ 320 mètres d'altitude, et on peut ensuite suivre les indications pour visiter les trois autres sommets, respectivement d’environ 415, 380 et 400 mètres. Une façon très agréable de découvrir différents panoramas de la région. Sublime!

Distance: environ 11,5 kilomètres Niveau : intermédiaire Info : gault.mcgill.ca

3. Sentier Le Haut-Lieu – Rigaud

Situé tout près de l’Ontario, aux abords de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, le mont Rigaud propose plusieurs sentiers gratuits. Parmi les cinq circuits offerts, le Haut-Lieu séduira les randonneurs grâce à son magnifique panorama. Si la montée d’une soixantaine de mètres de dénivelé se fait plutôt facilement, la vue n’en est pas moins à couper le souffle. Au sommet, on peut admirer le fleuve Saint-Laurent, l’Oratoire Saint-Joseph et les Adirondacks.

En suivant la boucle sur 13,5 km (environ 6 heures), on peut au passage en apprendre plus sur la flore, la faune et la géologie du mont Rigaud grâce à des panneaux d’information. Des randonnées d’interprétation sont même proposées à l’année par un guide naturaliste.

Distance: 13,5 kilomètres Niveau : intermédiaire Info : ville.rigaud.qc.ca

4. L’île Sainte-Marguerite – Parc national des Iles de Boucherville

Le parc national des Îles-de-Boucherville est constitué d’une poignée de magnifiques îles à quelques kilomètres seulement de la métropole. Toute l’année, c’est l’île Sainte-Marguerite qui attire particulièrement l’attention. Il faut dire que le sentier de 7 km (environ 2 heures) qui s'y trouve donne parfois l’impression d’être en pleine forêt. Accessible à toute la famille, il offre de splendides points de vue sur le Saint-Laurent.

Si l’été est plus propice à la découverte des chenaux, l’hiver est aussi un vrai charme pour la découverte de la faune en plein décor enneigé. Et qui sait, peut-être aurez-vous la chance de croiser un chevreuil?

Distance: 7 kilomètres Niveau : facile Infos : sepaq.com

5. Le Sommet – Parc national d’Oka

Tout près du lac des Deux-Montagnes, le parc national d’Oka donne accès à cinq sentiers riches d'histoire et de végétation. Le sentier Le Sommet, partagé entre les randonneurs et les amateurs de vélo de montagne, s’adresse aux marcheurs plus aguerris.

Après un départ du stationnement du Calvaire d’Oka, cap sur le sommet à travers une épaisse forêt de feuillus. Si la montée de la boucle de 6,7 kilomètres n’est pas toujours facile, elle sera vite récompensée par la superbe vue sur le lac des Deux-Montagnes. Si l’envie vous prend, pensez à apporter votre pique-nique!

Distance : 6,7 kilomètres Niveau : intermédiaire Info : sepaq.com