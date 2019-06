Des vedettes québécoises qui ont doublé des films d'animation

Les studios américains reconnaissent le talent d'ici lorsqu'il est question de donner une saveur québécoise à la version en français de leurs films d'animation. Depuis le début de l'année, sept longs métrages proposés dans de nombreuses salles ont pu compter sur les voix de nos acteurs. Et il pourrait y en avoir plus...

«Histoire de jouets 4»

À l'époque où ils formaient encore un couple, Guillaume Lemay-Thivierge et Mariloup Wolfe avaient accepté d'être Ken et Barbie pour «Histoire de jouets 3». C'était en 2010. Cette année, l'équipe du quatrième volet de la célèbre et lucrative franchise a décidé de faire confiance à l'humoriste François Bellefeuille pour Fourchette, un nouveau personnage. Preuve que l'artiste est tombé dans l'oeil de Disney: son personnage est primordial à la quête de Woody et ses amis. Aux États-Unis, c'est Tony Hale qui a été choisi.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

«Comme des bêtes 2»

Il fallait une voix qui inspire confiance pour appuyer la silhouette du berger allemand prénommé Le Coq, animal incontournable du long métrage «Comme des bêtes 2». Les producteurs de l'aventure se sont donc tournés vers Normand D'Amour, dont la réputation en doublage n'est plus à faire. N'ayant pas peur de s'exprimer et, surtout, trouvant les bons mots afin de donner des ailes à Max, un Jack Russell terrier qui en a bien besoin pour réussir sa mission, Le Coq a... du chien! En anglais, cette tâche est assurée par Harrison Ford.

Sébastien St-Jean / Agence QMI

«UglyDolls: Le film»

Deux des artistes les plus populaires chez les jeunes font front commun dans ce film où des poupées parfaites doivent vaincre les préjugés qui s'abattent sur elles. La chanteuse Marie-Mai – qui se retrouve aussi sur la trame sonore – et l'actrice Ludivine Reding portent un message d'espoir qui fait l'éloge de la différence. À leurs côtés, une ribambelle de noms de connus, dont le rappeur Koriass et le réalisateur-scénariste-acteur Xavier Dolan. Aux États-Unis, on ne s'est pas gêné pour faire appel à des stars de la chanson telles que Pitbull, Kelly Clarkson, Nick Jonas, Blake Shelton et Janelle Monae.

Dominick Gravel/Agence QMI

«Le Chaînon Manquant»

Où entendre Laurent Paquin, Marc Dupré et Magalie Lépine-Blondeau ensemble? Pas lors un spectacle d'humour, un concert ou une série télé, mais plutôt dans cette histoire où l'aventurier Sir Lionel Frost part à la recherche du Sasquatch et découvre une sympathique créature dont les origines remontent bien avant celles de l'Homme. Pour Magalie Lépine-Blondeau, il s'agissait d'une première expérience de doublage en animation. Chez nos voisins du sud, ce sont Zach Galifianakis, Hugh Jackman et Zoe Saldana qui ont ajouté ce projet à leur fiche.

Dario Ayala / Agence QMI

«Le parc des merveilles»

Parmi les nombreux projets de Sarah-Jeanne Labrosse, il y a toujours des œuvres destinées à un jeune public ou à des adolescents. Déjà la voix de la princesse de l'amitié Twilight Sparkle dans le long métrage «Mon petit poney», la très populaire comédienne peut aussi bien permettre à une petite fille de s'exprimer haut et fort. C'est ce qu'elle a prouvé avec June, personnage central du film «Le parc des merveilles» qui prend forme grâce à l'imagination débordante de la fillette et à de drôles d'animaux. En anglais, le mandat a été exécuté par Brianna Denski.

Dominick Gravel/Agence QMI

«Dragons: Le monde caché»

Pour clore élégamment leur acclamée trilogie «Dragons», les studios DreamWorks ont réuni en studio un duo fort du cinéma québécois: Xavier Dolan et Anne Dorval. Habitués de se donner la réplique et à exprimer des émotions fortes sur des plateaux, ils ont cette fois été convoqués en studio. Le premier a retrouvé le personnage du vaillant et sensible viking Harold alors que la deuxième s'est cachée derrière la chasseuse de dragons Valka. Leurs penchants dans la langue de Shakespeare? Jay Baruchel et Cate Blanchett.

Agence QMI

«Le film LEGO 2»

Ils sont plusieurs Québécois à être embarqués dans l'aventure «Le film LEGO 2», une autre histoire le temps de laquelle des figurines de briques s'éclatent. Comme ce ne sont pas les personnages et les répliques qui manquent au sein de cet univers éclaté, un beau lot de noms d'ici figurent au générique de la version française. Parmi eux, ceux de Catherine Proulx-Lemay (qui renoue avec la téméraire et confiante Lucy/Wyldstyle) et d'Éric Paulhus qui devient un cornet de crème glacée. De l'autre côté de la frontière canado-américaine, ce sont Elizabeth Banks et Richard Ayoade qui livrent les mêmes répliques en anglais.

Sébastien St-Jean / Agence QMI

Encore plus de voix d’ici?

Certaines sorties attendues avant la fin de l’année pourraient aussi faire briller d’autres artistes. En voici trois:

«Angry Birds: Le film 2»

En 2016, l’arrivée de Red et des autres célèbres oiseaux du jeu «Angry Birds» au cinéma avait coïncidé avec l’embauche de Rachid Badouri, Guy Nadon et Anne-Élisabeth Bossé pour la migration au Québec. Les dirigeants des studios Sony Pictures pourraient donc être tentés de répéter l’expérience avec la nouvelle aventure qui sortira le 16 août.

Sébastien St-Jean / Agence QMI

«Playmobil: Le film»

Après les personnages LEGO, place à d’autres figurines animées. Développé à Montréal depuis 2017, grâce à l’expertise des studios français ON Animation Studios, «Playmobil: Le film» pourrait aussi compter sur le talent de doublage des équipes québécoises à la fin du mois d’août. Aux États-Unis, ce sont notamment Daniel Radcliffe et Adam Lambert qui se sont prêtés à l’exercice.

«La reine des neiges 2»

L’inimitable Marc Labrèche a fait un travail du tonnerre avec Olaf, le sympathique bonhomme de neige qui adore l’été et les câlins dans le grand succès «La reine des neiges» en 2013. On peut difficilement Disney se passer du comique quand sera enfin dévoilée la nouvelle aventure d’Elsa, Anna, Kristoff, Sven et Olaf le 22 novembre.