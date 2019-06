Le sentiment du devoir accompli pour des centaines de travailleurs

«La famille que nous sommes devenus va nous manquer.» Audrey Berthiaume et ses collègues qui ont œuvré sur le pont Samuel-De Champlain quitteront dans quelques mois l’endroit où ils ont passé quatre années de leur vie.

Les monteurs d’acier, ou «iron workers», comme elle, sont toutefois prêts à tourner une page importante de leur carrière, en laissant derrière eux une structure qui fait de Montréal sa signature.

Habitués aux sprints, soit de travailler sur des chantiers cinq ou six mois et de se retrouver ensuite ailleurs, ils ont fait preuve d’endurance sur l’immense chantier du nouveau pont Champlain, qui s’est échelonné au total sur quatre années. Au plus fort des travaux, ils étaient 1600 à participer à l’effort collectif.

TVANouvelles.ca est allé à leur rencontre: des hommes et aussi une femme qui témoignent d’un chapitre important de leur vie au boulot.

Hiver rude

Les moments les plus pénibles pour eux ont été marqués surtout par la rudesse de l’hiver québécois.

«Toutes les journées où il faisait en bas de -30, c’était vraiment difficile, quand tu es dans un corridor de vent...», a expliqué Audrey Berthiaume, une «iron worker» depuis près de six ans.

Les longues journées passées loin de la maison et le fait d’arriver tard le soir, quand les enfants sont couchés, ont aussi été difficiles pour Mathieu. «Nos femmes ont joué un grand rôle et nous ont aidés!», explique-t-il.

Ce qu’ils retiennent en grande majorité: le fait que personne n’ait été gravement blessé, ou encore n’ait perdu la vie sur le nouveau pont Champlain.

«Extrêmement fiers!»

Et malgré des moments parfois difficiles, l’aventure qu’ils ont vécue laissera assurément des traces positives chez chacun d’eux.

Parmi les moments mémorables, Audrey Berthiaume relate la fois où elle a vu «la plus grosse grue que je n’avais jamais vue de ma vie en train d’assembler une grue encore plus grosse, c’était fantastique».

«On savait que le Québec et les médias nous regardaient, alors on s’est fait un honneur de donner le pont le plus rapidement possible aux usagers, ajoute Sylvain Boivin. On en est extrêmement fiers!»

Plus de 8 millions d’heures travaillées et 1 million de boulons assemblés plus tard, ces travailleurs s’apprêtent à passer à un autre chantier avec l’évidente satisfaction d’avoir participé à un jalon important de l’histoire du Québec.