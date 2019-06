Les écocentres de Montréal ne fermeront pas, assure Plante

Les écocentres sont là pour rester, assure la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

«Il n’y a pas d’insécurité au niveau de l’existence et du bien-fondé des écocentres, absolument pas. On ne va pas fermer des écocentres, au contraire», a-t-elle affirmé mardi, en mêlée de presse.

Les écocentres de Saint-Laurent et de LaSalle avaient fermé leurs portes pour une durée indéterminée, respectivement en avril et mai dernier. Ces derniers étaient gérés par l’entreprise Mélimax, qui a été écartée des contrats publics en raison d’un déversement illégal de matériaux.

La semaine dernière, l’écocentre de LaSalle a rouvert ses portes graduellement et sera ouvert comme les autres centres du réseau à partir du 2 juillet. L’écocentre de Saint-Laurent a aussi repris ses activités en juin. Il y a cinq autres écocentres à Montréal.

«La raison pour laquelle cette année la gestion est plus difficile, c’est parce qu’on faisait affaire avec un grand joueur avec lequel on a décidé de cesser de travailler parce que ses pratiques étaient inacceptables, a rappelé Mme Plante. On ne va pas travailler avec une entreprise qui est délinquante et qui déverse des déchets dans la nature – c’est hors de question».

La Ville est «en train de revoir les appels d’offres» qui seront lancés à l’automne, a indiqué la mairesse.