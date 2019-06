Premier test pour le pont Samuel-De Champlain

Les Québécois ont repris le travail mardi matin au lendemain de la journée de la Saint-Jean-Baptiste et plusieurs ont choisi d’emprunter le nouveau pont Samuel-De Champlain pour se rendre à Montréal.

Il s’agissait donc d’une première véritable heure de pointe dans le secteur du pont. Notre journaliste a rapidement constaté que cette nouveauté ne changeait pas le volume du trafic.

Certains curieux qui ne roulent pas à plein régime peuvent également ralentir la circulation.

Les automobilistes remarqueront que la traversée est plus douce, car moins de joints de dilatation sur l’autre pont. De plus, la couche d’asphalte est plus épaisse.

Des gens rencontrés sur l’île de Montréal semblent tous s’entendre pour dire que le pont est de toute beauté. Néanmoins, personne n’a d’espoir qu’il puisse réduire le trafic d’une façon ou d’une autre.

Google Maps / L'état de la circulation à 7 h 30

Avec six mois de retard, le pont Samuel-De Champlain est partiellement ouvert à la circulation en direction de Montréal depuis lundi matin. L’autre direction sera ouverte le lundi 1er juillet.

Ce pont est le plus achalandé au Canada avec 50 millions de véhicules qui le traversent chaque année.