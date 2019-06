Retour au travail sous la pluie

La fin du congé de la Saint-Jean-Baptiste sera marquée par le retour des nuages et de la pluie sur l’ensemble de la province, et ce pendant plusieurs jours.

Un système dépressionnaire va affecter le Québec pour le retour au travail et apporter des précipitations jusqu’à jeudi. Le nord-ouest de la province sera d’abord touché tandis que la Gaspésie sera affectée en dernier.

À Montréal, la journée de mardi sera nuageuse et la pluie débutera le matin avec un risque d’orages. Il fera maximum 23 °C dans l’après-midi et l’indice humidex atteindra 30. À Québec, la pluie devrait commencer à tomber en fin d’après-midi, et il fera un maximum de 23 °C.

Mercredi sera similaire à la vieille pour la plupart des secteurs. À Montréal, il est prévu 60 % de probabilité d’averses avec une alternance de soleil et de nuages. Côté température, il fera 27 °C. À Québec, les averses rythmeront la journée et le mercure affichera 23 °C maximum.

La journée de jeudi sera ensoleillée pour certains et pluvieuse pour d’autres. Le soleil sera de retour à Montréal et il fera 29 °C. À Québec, les nuages seront de la partie et il est prévu 70 % de probabilité d’averses avec un maximum de 22 °C en après-midi.

La journée de vendredi devrait être ensoleillée pour tout le monde, il faudra en profiter puisque la fin de semaine pourrait bien se passer sous la pluie.