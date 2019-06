Scandale sur le tournage houleux du prochain James Bond

Des agents de police viennent d'annoncer l'arrestation d'un homme accusé d'avoir caché une caméra dans les toilettes des femmes sur le plateau de Bond 25.

Les responsables des studios Pinewood, près de Londres, ont appelé les forces de l'ordre la semaine dernière après avoir retrouvé l'appareil près de la zone où le réalisateur Cary Fukunaga tourne le blockbuster.

Quelques jours plus tard, les détectives de Thames Valley ont interpellé Peter Hartley, un homme de 49 ans, qui a été inculpé de voyeurisme comme le relaye le quotidien britannique The Independent. Aucun autre détail n'a été révélé sur l'affaire et on ignore si l'homme est connecté au studio ou à la production du prochain film James Bond.

Cet incident est en tout cas le dernier en date sur le tournage du prochain volet des aventures de l'agent secret britannique, après le départ précipité de Danny Boyle, qui a abandonné la réalisation du film en raison de différends avec les producteurs l'année dernière, suivi d'une blessure de l'interprète de James Bond, Daniel Craig, sur le plateau en Jamaïque le mois dernier, et enfin une « explosion contrôlée » pendant une cascade, qui a blessé un membre de l'équipe en début de mois.