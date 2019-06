Tentative de meurtre sur le mont Royal: il plaide l’erreur sur la personne

Un sans-abri déclaré inapte à subir son procès pour une tentative de meurtre survenue sur le mont Royal en 2017 se porte mieux et peut maintenant être jugé, mais il nie toute responsabilité.

«Je n’étais pas présent à cet endroit-là, ce n’est pas moi qui ai agressé le monsieur, je n’ai rien à me reprocher», a assuré Jean Therrien aujourd'hui au palais de justice de Montréal.

Therrien, un sans-abri de 49 ans, est accusé d’avoir poignardé sans raison apparente un quinquagénaire qui marchait tranquillement sur le mont Royal.

Le soir du drame, la victime se promenait avec son fils quand Therrien serait sorti de nulle part pour leur demander de quitter les lieux.

«Vous n’avez rien à faire ici», aurait dit Therrien aux deux personnes.

Juste après, l’accusé aurait aveuglé les passants avec une lampe de poche, pour ensuite poignarder le quinquagénaire au ventre et prendre la fuite.

Inapte

Arrêté le lendemain, Therrien avait toutefois tenu des propos incohérents et avait été soumis à des évaluations psychiatriques. Les experts avaient conclu qu’il n’était pas apte à subir son procès.

«Je suis apte à me représenter seul, je demande l’arrêt des procédures et l’annulation du procès, on m’a ruiné financièrement, j’ai subi des crimes, je suis victime d’un complot, d’un génocide», avait rétorqué l’accusé lors d’une audience devant le tribunal.

Therrien, depuis, a subi des traitements psychiatriques qui ont amélioré son état de santé et permettent qu'il soit maintenant jugé.

Déni

Lors de son témoignage, ce matin, l’accusé qui se défend seul a expliqué que, le jour du drame, il était effectivement sur le mont Royal, où il habite, étant donné qu’il n’a pas de domicile. Selon lui, cependant, il ne s’était rien passé de particulier ce jour-là.

«Je fais de la survie à Montréal, j’ai dormi là et, jusqu’à mon arrestation le lendemain matin, je n’ai entendu aucun bruit ni personne crier», a-t-il dit au juge Manlio Del Negro.

Son procès se poursuit toute la journée.