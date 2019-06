Une femme de 31 ans portée disparue à Rawdon

Les policiers de la Sûreté du Québec demandent l’aide de la population pour retrouver une femme de 31 ans de Rawdon, dans Lanaudière, dont la santé et la sécurité pourraient être en danger.

Nadia Bélanger a été aperçue pour la dernière fois lundi matin, vers 6 h 30, sur la rue Robinson à Rawdon.

La dame de cinq pieds et trois pouces a les cheveux et les yeux bruns. Elle portait un chandail jaune, des jeans ainsi que des souliers noir et blanc au moment de sa disparition.

Si vous apercevez Nadia Bélanger, contactez le 911. Vous pouvez également fournir des informations supplémentaires sur la disparition en communiquant de façon confidentielle avec la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.