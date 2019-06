Contrebande de tabac: importante frappe policière au Québec et en Ontario

Une enquête conjointe de la Sûreté du Québec (SQ) et du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) en matière de contrebande de tabac a mené mercredi à l’arrestation de 16 suspects dans la grande région de Montréal et dans les environs de Toronto, en Ontario.

Au total, 15 hommes et une femme âgés de 37 à 62 ans ont été épinglés lors de la frappe. Ils devaient comparaître mercredi au palais de justice de Longueuil sous diverses accusations, dont fraude de plus de 5000 $, complot, participation aux activités d’une organisation criminelle, fabrication de faux, recel de plus de 5000 $ et trafic d’armes.

Une cinquantaine de policiers ont participé à l’opération visant cette organisation criminelle qui aurait importé au pays plusieurs centaines de tonnes de tabac de contrebande au cours des dernières années, privant ainsi le gouvernement de dizaines de millions de dollars en taxes.

Qui plus est, certains membres de l’organisation étaient impliqués dans le vol et le recel de bateaux, de motos et de remorques ainsi que dans la contrebande de tabac à chicha.