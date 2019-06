Des concerts gratuits de l’Orchestre métropolitain cet été

L’Orchestre métropolitain de Montréal présentera cet été une série de concerts en plein air gratuits, notamment le 25 juillet au pied du Mont-Royal.

Dirigé par Yannick Nézet-Séguin, l’OM donne rendez-vous à son public bien sûr à Montréal, notamment dans l’arrondissement de Verdun, mais aussi à Granby, Saint-Sauveur et Joliette.

L’OM Grandeur nature sera à l’affiche demain soir dans le cadre des célébrations entourant l’inauguration de l’Espace 67, au Parc Jean-Drapeau. Pour son chef, il s’agira d’un moment spécial et il s’attend à une réponse enthousiaste de la population.

«En tant que Montréalais, c’est un grand honneur pour moi et l’Orchestre métropolitain d’avoir été demandés pour faire partie de l’inauguration de cet espace-là. Mes parents se sont mariés en 67, et l’Expo, c’est quelque chose qui est tellement important pour nous tous dans notre fabrique, dans notre ADN et dans ce qui a aidé Montréal à s’ouvrir sur le monde», soutient Yannick Nézet-Séguin.

«Alors d’avoir un nouvel espace qui puisse encourager encore plus d’événements culturels, je sens que ça va être un incontournable de la vie culturelle montréalaise et québécoise», prédit-il.