Donald Trump accuse Twitter de le censurer

Le président américain Donald Trump a accusé mercredi son réseau social préféré, Twitter, de le censurer pour favoriser la gauche.

«Ils empêchent les gens de me suivre sur Twitter, et j'ai donc beaucoup plus de mal à faire passer mon message», a-t-il dénoncé sur la chaîne Fox Business.

«Ces gens sont tous des démocrates, ils sont complètement partiaux envers les démocrates», a ajouté le milliardaire, qui dénonce fréquemment une «collusion» des géants technologiques avec la gauche.

«Si j'annonçais demain que je devenais un gentil démocrate, je gagnerais cinq fois plus d'abonnés», a-t-il poursuivi. «Ce que fait Twitter est terrible. Beaucoup de gens sont venus me dire qu'ils ne pouvaient pas me suivre sur Twitter».

L'homme aux 61 millions d'abonnés Twitter avait déjà accusé par le passé les réseaux sociaux de museler les voix conservatrices.

Il a également affirmé que Google truquait les résultats de son moteur de recherche au profit selon lui des médias de gauche.