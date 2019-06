La route 139 menant au Zoo de Granby a besoin d'amour

Les routes du Québec sont dans un piteux état, TVA Nouvelles et le «Journal de Montréal» l’ont démontré avec le récent dossier «Nos routes en déroute». La route 139, principal accès pour le Zoo de Granby qui attire des centaines de milliers de touristes par année, fait partie de celles qui demandent une attention particulière.

Plus de 800 000 personnes par année visitent le Zoo de Granby. La journée de mercredi était parfaite pour y aller. Toute la matinée, des familles débarquaient sur le site. Mais avant d’arriver au stationnement, ceux qui venaient de Montréal sont passés par la route 139.

«Elle est vraiment maganée», a commenté une conductrice invitée à partager ses impressions à la caméra de TVA Nouvelles.

Cette année, le ministère des Transports investira 3,3 millions $ pour refaire l’asphaltage d’une section de la route 139. Mais entre l’autoroute 10 et le parc zoologique, une section de 6,8 km pleine de nids de poules et de fissures ne figure toujours pas dans les plans des autorités.

Plusieurs automobilistes espèrent que cette section sera repavée au complet lorsque la route 139 sera élargie, une promesse électorale du député de Granby et ministre des Transports, François Bonnardel.

«C’est un dossier important parce que l’achalandage au zoo est en constante augmentation. Le gouvernement est au courant des problèmes de congestion et on sent sa volonté d’agir», a indiqué le directeur général du Zoo de Granby, Paul Gosselin.