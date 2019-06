Nouveau format télévisuel: An Tran, première lauréate de «L'Écurie»

Grâce à son projet de rencontre/«dating», la Montréalaise An Tran, diplômée de la London School of Economics en réglementation financière, est la première lauréate de l'incubateur de nouveaux formats télévisés «L'Écurie», ont conjointement annoncé Media Ranch et Québecor Contenu, mercredi.

Préférée à celles des sept autres participants retenus pour cette première initiative, son idée sera donc développée par les deux compagnies en vue d'une diffusion à la télévision au Québec, mais aussi à l'étranger.

Outre la proposition de la gagnante, des projets d’émissions de jeux-questionnaires, de danse, de course/réalité, de caméra cachée et de jeux en salle d'évasion ont été évoqués. Selon Media Ranch, tous représentent un «potentiel de ventes à l'international».

Au total, plus de 70 candidatures ont été soumises pour joindre les rangs de «L'Écurie». Du nombre, quatre hommes et quatre femmes ont été sélectionnés. Ces derniers avaient pour mandat de concevoir, rédiger et développer de nouveaux formats de divertissement afin qu'ils cadrent avec les plateformes desservies par Québecor Contenu et qu'ils soient exportables. Pour ce faire, ils ont obtenu l'aide d'experts et la supervision de mentors.

L'incubateur «L'Écurie» a officiellement été lancé en octobre 2018. Les détails entourant sa deuxième cuvée seront annoncés prochainement.