Aucun accouchement ne sera possible samedi à l’Hôpital d’Alma

Il n’y aura aucun accouchement samedi à l'Hôpital d'Alma, au Lac-Saint-Jean, en raison de l'absence de gynécologues pour assurer la garde pendant 24 heures.

C'est la deuxième fois en deux semaines que cette rupture de service se produit.

Les services de gynécologie et d'obstétrique de l'Hôpital d'Alma seront interrompus à compter de 7 h, samedi matin, jusqu'au lendemain à la même heure.

Pourtant, à 19, le nombre de gynécologues est suffisant selon le plan régional d'effectifs médicaux et aucun poste n'est à combler.

Les autorités de la santé admettent que la planification des vacances estivales représente tout un défi.

«Que ce soit pour des vacances ou encore des absences temporaires, c'est une réalité avec laquelle il faut jongler et, malheureusement, nous n'avons pas toujours le contrôle là-dessus», a indiqué la conseillère aux communications du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Romane Le Gallou.

Une seule femme a été forcée d'accoucher ailleurs qu'à Alma lors de la première interruption de service la semaine dernière.

Les femmes enceintes dont l'accouchement est prévu au cours des prochaines semaines ont toutes reçu une lettre dans laquelle on les informe de la situation et on leur demande de «toujours appeler à Alma en premier avant de se présenter pour s'assurer que la salle d'accouchement est ouverte».

Une équipe médicale demeure en poste pendant l'interruption pour conseiller les futures mamans et répondre aux urgences.

«L'équipe est en mesure d'évaluer la condition de la patiente et de choisir de l'orienter vers un autre hôpital, ou encore de gérer l'urgence sur place», a précisé Mme Le Gallou.

Ces ruptures de service étaient planifiées selon les autorités et s'il n'y a pas d'imprévus, aucune autre suspension de service n'est à prévoir au cours de l'été.