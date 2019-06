Conseil municipal: des élus veulent autoriser les questions des citoyens en ligne

Les citoyens souhaitant poser une question aux élus lors du conseil municipal devraient pouvoir le faire par internet aussi, recommande une commission permanente de la Ville de Montréal.

Actuellement, ils doivent se rendre physiquement à l’hôtel de ville pour obtenir une réponse des élus lors du conseil municipal se réunissant une fois par mois.

L’ajout une option numérique fait partie des quatre recommandations de la Commission de la présidence du conseil, à l’issue d’une consultation sur la période de questions citoyenne menée au printemps.

Malgré les campagnes de communication, «un groupe de plus en plus restreint de citoyens et citoyennes se déplace à l’hôtel de ville à l’occasion de cette période formelle de doléances», note le rapport de la Commission.

Environ 250 personnes par an posent des questions, d’après les statistiques de la Ville.

La Commission propose, entre autres, d’allonger de 30 minutes la période de questions du lundi soir, pour que les élus répondent aux questions préalablement transmises par formulaire web. La possibilité de s’inscrire en ligne une semaine à l’avance pour participer est aussi recommandée.

«Nous ferons part des recommandations au comité exécutif puisqu’elles seront directement prises en charge par le service du greffe», a indiqué Cathy Wong, présidente du conseil municipal.

Des organismes avaient plaidé pour la possibilité de questionner les élus à distance et en temps réel, comme via visioconférence ou d’autres outils numériques interactifs.

Quatre arrondissements, incluant le Plateau-Mont-Royal par exemple, permettent déjà l’envoi électronique de questions pour les élus au conseil d’arrondissement. Aucun ne permet la participation en direct à distance.