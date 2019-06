Elle attrape la bactérie mangeuse de chair en vacances en Floride

Une famille de vacanciers était loin de se douter qu’un après-midi sous le soleil de la Floride mènerait l’une des leurs à endurer des semaines de douleur et à frôler la mort.

Les Brown, originaires de l’Indiana, sont arrivés à Destin, dans le golfe du Mexique, le 7 juin dernier.

Au départ, Kylei, 12 ans, ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Après une journée à profiter des plages sablonneuses, elle a commencé à ressentir des douleurs intenses à la jambe.

Ils ont d’abord pensé qu’il s’agissait d’une simple crampe musculaire, a raconté la mère, Michelle Brown, à CNN. Sa famille a donc entamé la journée en mode vacances, comme si de rien n’était.

Mais le lendemain, la douleur avait empiré, à un point tel que la jeune fille n’était plus capable de marcher. «Je devais la transporter sur mon dos», a témoigné sa mère.

La situation dégénère rapidement

Ils sont finalement rentrés à la maison le 12 juin, planifiant un rendez-vous chez le médecin dès le lendemain. En sortant de la clinique médicale, en route vers l’urgence de l’hôpital Riley pour enfants, à Indianapolis, Kylei a été prise de sévères démangeaisons sur l’ensemble de son corps, puis sa jambe a commencé à enfler et à devenir chaude au toucher. La fièvre s’est aussi mise de la partie.

«Ils l’ont transférée en chirurgie d’urgence pour essayer de retirer l’infection de sa jambe. Ce faisant, ils ont tout fait pour la sauver, parce que la maladie progressait tellement rapidement», a raconté Michelle Brown. Sans une intervention rapide et un traitement médical agressif, elle n’aurait pas survécu, a-t-elle ajouté.

Le diagnostic est tombé par la suite: fasciite nécrosante, une infection rare de la peau causée par une bactérie mangeuse de chair. Une maladie qui dégénère rapidement, si bien qu’une personne sur trois en meurt, selon le Centre de contrôle et de prévention des infections (CDC).

La jeune Kylei a survécu, mais elle doit maintenant affronter plusieurs mois de physiothérapie pour réapprendre à marcher, après être passée à plusieurs reprises sous le bistouri.

Présente dans l'eau

Sa mère croit qu’elle a pu contracter cette maladie après s’être blessée sur une planche à roulettes avant leur départ pour la Floride. La bactérie, qui se retrouve souvent dans l’eau, a pu se frayer un chemin en pénétrant d’abord dans sa plaie.

Le CDC rappelle qu’il vaut mieux éviter les baignades dans les plans d’eau naturels, les saunas ou les piscines quand on a une blessure ouverte.

Quant au département de la santé de la Floride, ses porte-paroles indiquent n’avoir reçu aucun signalement quant à la présence de cette bactérie dans cet État du sud.

Dans une publication sur sa page Facebook, la mère de la jeune fille raconte comment leurs vacances avaient débuté sur une belle note avant de littéralement tourner au cauchemar. Elle a décidé de tout dévoiler dans l’espoir que ça puisse en alerter d’autres.

«C’est CRUCIAL d’être à l’affut des signes et des symptômes et de chercher à se faire traiter rapidement», a-t-elle écrit.

«J’ai passé les derniers jours à voir plusieurs parents et amis à la plage profiter de leurs vacances, et je ne peux faire autrement que de m’inquiéter pour eux. Nous étions juste là, nous aussi, à faire exactement la même chose il y a à peine une semaine. Nous étions en vacances, jouissant de l’eau chaude et de la plage.»