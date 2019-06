Google Maps envoie une centaine d’automobilistes dans le champ

Un accident a forcé de nombreux automobilistes en route vers l’aéroport de Denver à prendre un détour. Se fiant à l’application Google Maps, une centaine d’entre eux se sont retrouvés coincés au milieu d’un champ dimanche dernier.

Dans le trafic en raison d’un boulevard fermé à la circulation, plusieurs ont consulté leur application, qui proposait un détour beaucoup plus rapide.

La route alternative menait toutefois sur un chemin de terre, mais un effet d’entraînement a encouragé les automobilistes à aller de l’avant. Des voitures se sont même enlisées dans la boue, bloquant ainsi la voie.

Google a admis ensuite que cette route n’était pas identifiée comme étant privée.

«Nous prenons plusieurs facteurs en considération au moment de déterminer des itinéraires, incluant la grosseur de la route, a dit l’entreprise américaine via communiqué. Nous travaillons toujours pour proposer les meilleures directions possible, mais des problèmes peuvent survenir. Nous encourageons les automobilistes à rester attentifs et à utiliser leur jugement au volant.»