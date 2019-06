Investir pour prévenir les retards de développement chez les jeunes

Le gouvernement Legault souhaite diminuer l'attente pour les services aux enfants avec des retards de développement. Le ministre délégué à la Santé Lionel Carmant a annoncé plus de deux millions de dollars pour développer des ressources.

À son entrée à la maternelle, un enfant sur quatre accuse un retard de développement. Qu'importe la raison, déficience physique, intellectuelle, ou un trouble du spectre de l'autisme, un diagnostic précoce peut faire une énorme différence dans la vie de l'enfant.

«Un enfant qui a un retard de langage qui est n'est pas associé à une pathologie développementale importante, si on met en place des mécanismes de stimulation, il va récupérer, puis il va arriver à l'école, puis il va être au même niveau que les autres», explique la chef de la pédiatrie au CIUSSS Estrie, la Dre Thérèse Côté-Boileau.

Le gouvernement ajoute des ressources professionnelles dédiées au dépistage et aux interventions. Spécialistes en neurodéveloppement, ergothérapeutes orthophonistes, les services sur le terrain seront bonifiés et les effectifs suffisants pour y parvenir.

«On espère pouvoir avoir une bonne vingtaine de professionnels. Quand on avait déposé le projet au mois de janvier, on avait eu l'appui de tous les ordres professionnels. Donc, on croit que si les postes sont attrayants, les postes vont se remplir», assure le ministre Carmant.

Actuellement, pour un enfant qu'on soupçonne atteint d'un trouble du spectre de l'autisme, l'attente d'un diagnostic est beaucoup trop longue.

«C'est à peu près plus d'un an d'attente pour l'évaluation diagnostique. Puis là, c'est une autre année d'attente, et des fois une année et demie, avant d'avoir un intervenant», affirme Caroline Gell, autisme Estrie.

Bien qu'ils se réjouissent des intentions de réduire les délais pour faciliter l'accès à un travailleur social, les organismes d'aide et de services de répit continuent de déplorer leur manque de financement.

«En ce moment, on a des listes d'attente pour nos quatre répits. On a été obligés de refuser quelques enfants au camp d'été. Il va falloir que les organismes comme le nôtre soient plus soutenus pour qu'on puisse répondre à la demande, qui augmente vraiment» poursuit Mme Gell.

En tout, ce sont 88 millions de dollars que le gouvernement entend investir d'ici 2024 en mesures de soutien aux enfants et à leur famille.