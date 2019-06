La rue qui avale des cônes

Un affaissement de la chaussée en plein milieu de la rue Dandurand, dans le quartier Rosemont à Montréal, tarde à être réparé en raison des travaux majeurs qui sont en cours dans le secteur.

TVANouvelles.ca est allé constater sur place l’installation temporaire : deux cônes oranges dans un trou, sur lesquels ont a placé un cône plus imposant.

Difficile pour certains automobilistes et camionneurs de circuler autour de la cavité. Des affiches interdisant le stationnement en bordure de la chaussée permettent toutefois de faciliter le déplacement.

Selon un citoyen rencontré sur les lieux, c’est un col bleu de la Ville de Montréal qui a découvert l’affaissement en roulant dessus, il y a près de deux semaines.

«C’était un gars des parcs, je crois, il a roulé dessus, a arrêté à l’arrêt et a fait un appel. D’autres cols bleus sont venus déposer deux petits cônes, mais les voitures roulaient dessus parce qu’ils n’étaient pas assez hauts. La nuit surtout ça peut être dangereux parce qu’on ne voit pas bien», a expliqué un citoyen qui réside juste en face.

Un cône orange plus imposant a ensuite été installé, et les deux cônes plus petits ont été laissés dans la cavité.

Sous la chaussée, nous avons constaté un espace vide assez important.

La Ville de Montréal confirme que l’affaissement est lié au système d’aqueduc, mais que pour procéder aux travaux, il faudra éventrer la chaussée, et donc, fermer la rue. Un scénario impossible pour le moment en raison d'autres travaux sur la rue Holt située parallèlement à la rue Dandurand, mais également en raison d’autres fermetures tout autour.

La Ville de Montréal a l’intention de procéder à la réfection dès que les travaux sur Holt seront terminés, soit d’ici quelques semaines.