Le 3e lien entre Québec et Lévis sera un tunnel

Après des années de débats, le ministre des Transports François Bonnardel a tranché : le futur troisième lien entre Québec et Lévis sera un tunnel.

Le ministre en a fait l’annonce jeudi matin à Québec. La nouvelle infrastructure ne desservira pas l’île d’Orléans, précise le communiqué. Les travaux pour le remplacement du pont à haubans qui dessert l’île se poursuivront en parallèle.

Le tracé du futur tunnel s’étirera sur environ 9 kilomètres, incluant les approches. «Le corridor d’implantation privilégié pour le nouveau tunnel se situe dans le prolongement de l’autoroute Félix-Leclerc (autoroute 40), du côté nord, et joint l’autoroute Jean-Lesage (autoroute 20) dans le secteur de la route Lallemand, à Lévis», affirme le cabinet du ministre dans son communiqué.

«Plusieurs options ont été analysées et celle d’un lien exclusivement sous forme de tunnel s’est avérée la meilleure, explique le ministre des Transports, François Bonnardel. Cette option évite l’augmentation de la circulation sur l’île d’Orléans, n’a pas de conséquences sur la navigation de la voie maritime et elle n’entraîne aucun retard pour la mise en service du nouveau pont de l’île d’Orléans. Cette solution est celle qui répond le mieux aux trois objectifs du projet, soit de réduire la congestion aux heures de pointe, de favoriser l’utilisation du transport collectif et d’optimiser le transport des personnes et des marchandises.»

Le ministère des Transports vise une première pelletée de terre en octobre 2022.

La poursuite des études et des analyses permettra notamment de définir le nombre de voies, leur utilisation (voies réservées, covoiturage, transport collectif, etc.), la configuration du tunnel et son emplacement optimal.

Les coûts estimés du projet seront connus lors du dépôt du dossier d'affaires.