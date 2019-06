Les syndiqués d’ABI en assemblée le 2 juillet pour étudier l’offre patronale

Les 1030 syndiqués de l’Aluminerie de Bécancour (ABI) vont se réunir le 2 juillet pour étudier l’offre finale et globale de l’employeur visant à mettre fin au lock-out qu’il a décrété le 11 janvier 2018, il y a maintenant 18 mois.

L’assemblée générale des membres de la section locale 9700 des Métallos, affiliée à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), va se tenir à l’hôtel Delta de Trois-Rivières.

Le président de la section locale, Clément Masse, va se présenter devant les médias à la fin de l’assemblée, qui se déroulera à huit clos.

La direction de l’aluminerie, propriété d’Alcoa et de Rio Tinto, a indiqué mercredi qu’elle n’hésitera pas à fermer les cuves qui sont toujours en activité grâce au personnel-cadre.

La compagnie a indiqué que son offre finale et globale comporte des points ayant trait au respect de l'ancienneté, à la limite accrue à la sous-traitance et aucune mise à pied. Aussi, 8 millions $ seront ajoutés à la caisse de retraite et 8000 heures seront offertes en libération syndicale.

Le rappel au travail s'étalera sur une période de six mois. Ceux qui ne seront pas revenus au travail après cinq mois toucheront de la compagnie une indemnité de 630 $ net par semaine. La hausse salariale sur les six ans du contrat totalisera 15,3 %. «Aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. Nous sommes à une étape critique», a indiqué mercredi Nicole Coutu, directrice de l'aluminerie.