Les travaux compliqueront les déplacements ce week-end

Plusieurs travaux routiers vont compliquer les déplacements durant le long week-end de la fête du Canada. Le corridor de l’autoroute 15 sud menant au pont Champlain en direction de la Rive-Sud et dans l’échangeur Turcot sera notamment à éviter. Sans oublier les entraves sur le pont Jacques-Cartier en raison de l’International des feux Loto-Québec qui aura lieu samedi soir.

Pont Samuel-De Champlain

Rappelons que les travaux visant l’ouverture du nouvel ouvrage reliant l’île de Montréal à Brossard, sur la Rive-Sud, s’effectuent en deux phases. La première, qui s’est déroulée du 21 au 24 juin, visait à connecter le pont au réseau routier et à permettre aux automobilistes de rouler vers le nord. La seconde phase se déroulera du 28 juin au 1er juillet et permettra aux voitures de rouler vers le sud à compter du 1er juillet à 11 h, selon l’échéancier de Signature sur le Saint-Laurent (SSL).

L’autoroute 15 sud/ autoroute 10 est sera complètement fermée, entre l’échangeur Turcot à Montréal et l’entrée du boulevard Taschereau (route 134) à Brossard, incluant le pont Champlain, de vendredi 22 h à lundi 11 h.

Dans l’échangeur Turcot, les bretelles de l’autoroute 15 sud (Décarie) pour l’autoroute 15 sud et de l’autoroute 20 est (du Souvenir) pour l’autoroute 15 sud, seront complètement fermées selon le même horaire.

Un détour est possible via la bretelle pour l’autoroute 720 est (Ville-Marie), sortie 7 (pont Jacques-Cartier), rue Notre-Dame, avenue Papineau et pont Jacques-Cartier.

A noter également que l’autoroute 10 est sera fermée à la hauteur de la sortie 2 (avenue Pierre-Dupuis), de vendredi 22 h à lundi 11 h. Les automobilistes pourront faire demi-tour via l’avenue Pierre-Dupuy puis autoroute 10 ouest, boulevard Robert-Bourassa, autoroute 720 est (Ville-Marie), sortie 7, rue Notre-Dame, avenue Papineau et pont Jacques-Cartier.

Les entrées de l’Île des Sœurs pour l’autoroute 15 sud seront fermées, de vendredi 22 h à lundi 11 h. Un détour est prévu via le boulevard de l’Île-des-Sœurs, chemin de la Pointe-Nord, autoroute 10 ouest, boulevard Robert-Bourassa, autoroute 720 est, sortie 7, rue Notre-Dame, avenue Papineau et pont Jacques-Cartier.

Dans l’échangeur de l’autoroute 10/ route 132 à Brossard, les bretelles de la route 132 est et ouest (René-Lévesque) pour l’autoroute 10 est (des Cantons-de-l’Est) seront fermées aux mêmes heures.

Pont Victoria

Deux voies seront ouvertes en direction de la Rive-Sud, de vendredi 22 h à lundi 11 h.

Échangeur Turcot

La bretelle menant de l’autoroute 20 est (du Souvenir) à l’autoroute 15 nord (Décarie) sera complètement fermée, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h. Un détour est possible via la bretelle pour la route 136/autoroute 720 est, sortie 2 (avenue Atwater), rue Saint-Jacques, avenue Atwater, rue Saint-Antoine, l’entrée à la hauteur de la rue Rose-de-Lima pour l'autoroute 720 ouest et suivre le détour de la bretelle de l’autoroute 720 ouest pour autoroute 15 nord.

La bretelle menant de l’autoroute 720 ouest (Ville-Marie) à l’autoroute 15 nord (Décarie) sera fermée de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h. Le détour se fera via la bretelle pour l’autoroute 20 ouest, continuer jusqu’à la sortie 60 pour l’autoroute 13 nord, autoroute 520 est, autoroute, autoroute 40 est et bretelle pour l’autoroute 15 nord/ Laval dans l’échangeur des Laurentides.

Trois voies sur quatre seront fermées sur l’autoroute 15 nord (Décarie), entre l’échangeur Turcot et le tunnel Notre-Dame-de-Grâce, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Il est à noter qu’à compter du 1er juillet à 5 h, et ce jusqu’à la fin d’août, une voie sur quatre sera fermée sur l’autoroute 15 nord (Décarie) dans le secteur rue Sherbrooke / tunnel Notre-Dame-de-Grâce.

Projet Turcot, réseau local

La rue Notre-Dame ouest sera complètement fermée entre le boulevard Monk et l’avenue de Carillon (sous l’échangeur Turcot), de vendredi 22 h à lundi 5 h.

En direction est, un détour est possible via le boulevard Monk, la rue Saint-Patrick, l’avenue de l’Église et la rue Saint-Rémi. En direction ouest, le détour se fera via la rue Saint-Rémi, l’avenue de l’Église, la rue Saint-Patrick et le boulevard Monk.

Le chemin Glen sera fermé, entre les rues Saint-Jacques et Sainte-Catherine (sous l’autoroute 720) de vendredi 22 h à lundi 5 h. Pour circuler vers l’est, les voitures pourront rouler via la rue Saint-Jacques, la rue Lenoir, la rue Saint-Antoine, la rue Saint-Jacques (ouest), le boulevard Décarie, le boulevard de Maisonneuve et la rue Sainte-Catherine. Vers l’ouest, il faudra passer via la rue Saint-Jacques, le boulevard Décarie, le boulevard de Maisonneuve et la rue Sainte-Catherine.

L’International des feux Loto-Québec

En raison de l’International des feux Loto-Québec, le pont Jacques-Cartier sera complètement fermé samedi de 20 h 30 à 23 h 30.

Aussi, l’autoroute 720 est (Ville-Marie) sera fermée entre la sortie 4 (rue de la Montagne) et l’avenue Papineau, samedi de 20 h 30 à 23 h 59.

Pour les déplacements en transport collectif, il est à noter que pendant la fermeture du pont Jacques-Cartier, une voie sera ouverte sur l’autoroute 10 est (Bonaventure) et le pont Champlain en direction de la Rive-Sud, de samedi 19 h à dimanche 1 h.

Un rabattement des lignes d’autobus du RTL (lignes 45 et 90), d’exo (321, 323, 130, 400 et 401) et de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu (96A et 96L) qui empruntent habituellement le pont Champlain à destination du centre-ville vers le terminus Longueuil est prévu à partir de samedi 19 h.

Ainsi, les usagers en direction de Montréal recevront à la sortie de l’autobus un titre avec deux passages (aller-retour) pour prendre du métro. Les usagers en direction de la Rive-Sud recevront également au Terminus Centre-Ville un titre avec deux passages (aller-retour) pour prendre le métro.

Pont Honoré-Mercier

Rappelons que depuis le 26 juin, et ce jusqu’au 20 juillet, le pont Honoré-Mercier est fermé en direction de Montréal (route 138 est, pont aval) et la circulation se fait à contresens sur le pont en direction de Kahnawake (une voie par direction).

La circulation est interdite pour les camions de trois essieux et plus aux heures de pointe les jours de semaine: de 5 h à 9 h 30 en direction de Montréal et de 15 h à 19 h en direction de la Rive-Sud.