Montréal, destination prisée pour l’accueil des congrès internationaux

Montréal se classe au premier rang des villes ayant accueilli le plus de congrès internationaux dans les Amériques, pour une deuxième année consécutive, selon le classement 2018 de l'Union des associations internationales (UAI).

En 2018, la métropole a ainsi accueilli 108 évènements, devançant des villes comme Toronto (79 évènements), New York (57), Washington (39) et Buenos Aires (38).

Le rapport de l’UAI, dévoilé jeudi, indique également que Montréal a accueilli 50 % de tous les événements internationaux tenus dans les grandes métropoles canadiennes.

«Ce résultat met en lumière l'importance du marché des congrès comme moteur économique et touristique pour la métropole», a déclaré le Palais des congrès de Montréal dans un communiqué.

«Montréal est une ville très attrayante où il est facile de faire des affaires. Elle se distingue par la synergie entre tous les partenaires, l'excellence des services offerts par les experts locaux et la qualité des interactions avec les influenceurs des différents secteurs d'activités, sans oublier l'augmentation du nombre de vols qui la rend plus accessible que jamais», a indiqué pour sa part Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Notons que le rapport prend en compte près de 450 000 événements organisés dans plus de 12 500 villes et par près de 30 000 organisations internationales.

Montréal domine également le classement de l’International Congress and Convention Association (ICCA). En effet, le palmarès place la métropole 1ière en Amérique du Nord, pour une troisième année consécutive, et 2e dans les Amériques parmi les destinations les plus prisées du monde pour l'accueil d'événements internationaux.

Les congressistes satisfaits

Un sondage réalisé par Ipsos pour le compte de Tourisme Montréal révèle que 95 % des touristes d'affaires se sont dits satisfaits de leur expérience de séjour et que 98 % ont été satisfaits des installations de congrès à Montréal en 2018. Parmi ces touristes d’affaires, 84 % ont indiqué avoir l'intention de revenir pour passer un séjour d'agrément à Montréal.