Sortie québécoise en octobre pour «Matthias & Maxime» de Xavier Dolan

En moins de deux mois, les cinéphiles québécois pourront voir les deux plus récents films de Xavier Dolan sur les écrans des salles obscures.

Après le drame en anglais «The Death and Life of John F. Donovan» («Ma vie avec John F. Donovan») attendu le 23 août, le public aura la chance de voir le drame en français «Matthias & Maxime» le 9 octobre prochain, ont annoncé Les Films Séville.

Chaudement accueillie lors du plus récent Festival de Cannes où elle était en compétition officielle, l'oeuvre se concentre sur les conséquences d'un baiser en apparence anodin que s'échangent deux amis lors du tournage d'un court-métrage. Ce simple geste viendra toutefois bouleverser bien des gens.

Écrit et réalisé par Xavier Dolan – qui y défend aussi le rôle de Maxime –, le long métrage met en vedette Gabriel D'Almeida Freitas sous les traits de Matthias. Autour d'eux gravitent des personnages joués par Pier-Luc Funk, Samuel Gauthier, Antoine Pilon, Adib Alkhalidey, Micheline Bernard, Marilyn Castonguay, Catherine Brunet et Anne Dorval qui, une fois de plus, est la mère du jeune homme incarné par Xavier Dolan.