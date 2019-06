Un bambin dans la voiture pendant que ses parents se droguent

Des parents ont été arrêtés par les policiers de la Floride après avoir été retrouvés en possession de drogue dans une voiture. Leur bambin de 2 ans seulement était avec eux.

Des agents avaient repéré la voiture stationnée près d’un secteur boisé d’un parc de la ville de DeLand, mardi.

Un des policiers s’est approché et a remarqué que le moteur était à l’arrêt et que trois personnes se trouvaient à l’intérieur, deux adultes et un enfant. La température extérieure avoisinait 40°C.

Les parents, Christan Wilson et Dexter David, sont sortis de la voiture quand les autorités ont trouvé une substance suspecte, des cristaux blancs.

En fouillant le véhicule, ils ont également trouvé une seringue contenant une substance transparente.

L’enfant avait été laissé dans une couche souillée et avait des blessures aux jambes et dans le cou. La plaie dans son cou avait attiré de petits insectes.

La banquette arrière de la voiture était également recouverte de différents insectes, dont des coquerelles.

Les deux adultes ont été arrêtés et l’enfant a été pris en charge par un membre de la famille.