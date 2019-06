Un chien tellement agressif que le policier a tenté de l'abattre

L’un des chiens qui ont attaqué une femme de 60 ans mercredi dans une brocante de Saint-Césaire, en Montérégie, était tellement agressif qu’un policier a dû ouvrir le feu pour tenter de l’éloigner.

Lorsque les agents de la Sûreté du Québec (SQ) sont arrivés sur les lieux, deux chiens ont été aspergés de gaz afin de les éloigner et d’ainsi pouvoir prodiguer des soins à la victime ensanglantée.

L’une des deux bêtes a quand même tenté de s’en prendre à un policier, et c’est à ce moment qu’il a dégainé son arme et a tiré en direction de l’animal.

Puisque la bête était déjà couverte du sang de sa victime, l’agent n’était pas certain de l’avoir touchée. Or, selon nos informations, le molosse a bel et bien été atteint. Il se porte bien malgré tout, et aucune intervention chirurgicale n’est prévue pour le moment.

Blessures graves

La victime dans cette histoire, une résidente de Rougemont de 60 ans, est toujours hospitalisée pour traiter de graves blessures dues majoritairement à des morsures. Les médecins ne craignent toutefois plus pour sa vie.

La femme a été attaquée mercredi midi lorsqu’elle s’est arrêtée dans une brocante en bordure de la route 112.

Mario Fortier, le propriétaire des lieux, était absent et avait érigé une corde en guise de barrière. Au moins deux affiches sur lesquelles il est inscrit « Gare aux chiens » étaient bien en vue sur la vaste propriété.

Cela dit, les deux bêtes, bien connues des voisins pour leurs aboiements continuels et leur apparence menaçante, n’étaient pas attachées.

C’est vers 12 h 30 qu’un passant a aperçu la femme gisant au sol près des vélos à vendre. Après l’intense intervention des policiers, elle a été conduite d’urgence à l’hôpital.

Les chiens, dont la race n’a pas été confirmée, ont été saisis par la Société protectrice des animaux de Cowansville. Ils y demeureront jusqu’à ce que l’enquête se termine.

Négligence criminelle ?

Des accusations criminelles pourraient être déposées contre Mario Fortier si les enquêteurs amassent suffisamment d’informations leur permettant de croire qu’il y a eu négligence criminelle.

Ce ne serait d’ailleurs pas la première fois qu’il aurait affaire à la justice, puisqu’il a plaidé coupable en 2013 à une accusation d’usage négligent d’une arme à feu.

Les deux chiens du sexagénaire étaient connus des autorités puisqu’ils avaient déjà fait l’objet de trois signalements à la SQ depuis 2017.

Le problème, c’est qu’aucune de ces trois personnes n’avait accepté de porter officiellement plainte. Ainsi, les policiers n’ont pas pu intervenir convenablement auprès du propriétaire et investiguer davantage puisqu’ils ne possédaient pas de document signé par un plaignant.

– Avec Antoine Lacroix