175 000 $ US de moins pour le condo d'Éric Salvail en Floride

L'animateur Éric Salvail et son conjoint Martin Lemay sont toujours à la recherche d'acheteurs pour leurs deux propriétés situées en Floride.

Souhaitant stimuler la vente de l'une d'entre elles, ils ont décidé de demander moins d'argent que prévu initialement, rapporte le magazine «Échos Vedettes» dans sa plus récente édition.

Photo tirée du site www.coldwellbankerhomes.com

Situé à Pompano Beach, le condo de 2280 pieds carrés a d'abord été affiché à 1 225 500 $ US. Récemment, Éric Salvail et son homme ont cru bon de réduire ce prix à 1 075 000 $ US, un rabais de 14 %.

Photo tirée du site www.coldwellbankerhomes.com

Les propriétaires tentent aussi de se départir d'une maison dans cette ville américaine. Les intéressés doivent par contre avoir les reins financiers solides, car il faut débourser 2 500 000 $ pour en obtenir les clés.

Absent du paysage médiatique depuis un certains temps, Éric Salvail devra faire face à la justice cet automne, au Québec, alors que s'amorcera son enquête préliminaire à la suite d'allégations d'agression sexuelle, de harcèlement et de séquestration portées à son endroit.