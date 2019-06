«Brèves interactions constructives» entre Trudeau et le président chinois

Justin Trudeau et le président chinois Xi Jinping ont «eu de brèves interactions constructives» vendredi au Japon, a fait savoir le cabinet du premier ministre canadien.

Alors que s’ouvrait le Sommet du G20, à Osaka, les deux dirigeants se sont donc enfin croisés, mais on ne sait pas s'ils ont pu discuter amplement de la tension qui perdure entre les deux pays.

Les relations entre la Chine et le Canada se sont envenimées depuis qu’Ottawa a procédé à l’arrestation de Meng Wanzhou, directrice financière du géant chinois des télécoms Huawei et fille du fondateur de cette entreprise, à la demande des Américains, en décembre, à Vancouver.

Cette Chinoise conteste son extradition aux États-Unis pour faire face à la justice américaine. Des audiences auront lieu au début de l’an prochain au Canada pour déterminer son sort. En attendant, elle est en liberté surveillée dans la région de Vancouver.

Depuis, les autorités chinoises ont arrêté deux Canadiens en Chine, l'ex-diplomate Michael Kovrig et l'entrepreneur Michael Spavor, qui se trouvent toujours derrière les barreaux. Officiellement, la Chine accuse les deux hommes de représenter une menace à la sécurité nationale, mais pour plusieurs observateurs, l’arrestation des deux Canadiens est une réponse à l’arrestation de Meng Wanzhou.

Depuis le début de cette crise diplomatique sans précédent entre le Canada et la Chine, Ottawa n’a cessé de solliciter l’appui de ses alliés, aussi bien de l'Europe que des États-Unis.

Le sujet a été évoqué la semaine dernière lors d’une rencontre entre Justin Trudeau et Donald Trump, à Washington. Ce dernier doit d’ailleurs s’entretenir samedi avec Xi Jinping sur la délicate question de la bataille commerciale et technologique entre la Chine et les États-Unis.

Vendredi, l’entourage de Justin Trudeau a assuré que «la question de la Chine a fait partie des discussions lors de la rencontre avec les dirigeants européens», précisant qu’il «y a un large appui envers le Canada à ce sujet».

À Ottawa, le chef du NPD, Jagmeet Singh, a exhorté les libéraux à se tenir debout pour défendre les producteurs agricoles canadiens.

«Au commencement, nos exportations de canola ont été injustement ciblées par la Chine sans preuve scientifique, et maintenant, c’est au tour du porc et du bœuf. Il est clair que la Chine, en restreignant ses importations, punit les producteurs et productrices agricoles pour son différend diplomatique avec le Canada», a-t-il souligné.

Le chef néo-démocrate demande à Justin Trudeau et à son gouvernement de «prendre des mesures concrètes pour résoudre le problème à plus long terme et travailler en vue d’une solution diplomatique avec la Chine».