Corruption : SNC-Lavalin ne veut pas d’un procès devant jury

Le géant de l’ingénierie montréalais SNC-Lavalin ne veut pas remettre son sort entre les mains de 12 citoyens à son procès pour corruption, préférant plutôt être jugé par un magistrat unique.

Un mois après avoir cité à procès, SNC-Lavalin a ainsi fait son choix, qui a été rendu public ce matin au palais de justice de Montréal.

L’heure de vérité approche donc pour cette entreprise québécoise accusée de fraude et de corruption d’agents publics étrangers, pour des gestes qui se seraient produits entre 2001 et 2011. Car si jamais elle est condamnée, SNC-Lavalin risque de ne plus pouvoir obtenir de contrats publics au Canada pendant 10 ans, ainsi que des contrats internationaux appuyés par la Banque mondiale.

Au terme d’une enquête préliminaire de plusieurs mois, un juge avait estimé que la preuve de la Couronne fédérale était suffisante pour justifier la tenue d’un procès. Selon les accusations, la firme aurait versé en pot-de-vin 48 millions $ à des agents étrangers pour influencer la décision du gouvernement en place, mais les détails de la preuve sont frappés d’un interdit de publication.

Parallèlement à ces procédures judiciaires, l’entreprise avait tenté d’obtenir un accord de réparation avec le gouvernement fédéral, mais ces démarches se sont avérées infructueuses.

Cette affaire avait secoué le cabinet du premier ministre, alors qu’il avait été révélé que l’ex-procureure générale du Canada Jody Wilson-Raybould aurait subi des pressions pour aller de l’avant avec un tel accord.

Mme Wilson-Raybould avait qualifié ces pressions d’ingérence politique « extrêmement inappropriée », ajoutant qu’elles avaient même été accompagnées de «menaces voilées».

SNC-Lavalin avait annoncé qu’elle «entend contester vigoureusement ces accusations et plaider non coupable dans l’intérêt de ses employés, partenaires, clients, investisseurs, retraités et autres parties prenantes».

Une date de procès pourrait être fixée en septembre.