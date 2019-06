La veuve du migrant noyé avec sa fille dans le Rio Grande rentre au Salvador

La veuve d'Oscar Alberto Martinez et mère de la petite Angie Valeria, deux migrants salvadoriens morts noyés dans le Rio Grande à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, est rentrée dans son pays vendredi, sans les corps de son mari et de sa fille.

La photographie des corps du père et de sa petite fille en bas âge gisant au bord du Rio Grande avait provoqué l'émoi de la communauté internationale mercredi.

Tania Avalos, 21 ans, est arrivée du Mexique par un vol commercial. Accompagnée d'un fonctionnaire consulaire du Salvador, elle a été reçue par le vice-ministre des Affaires étrangères, Mauricio Cabrera. Elle n'a fait aucune déclaration.

M. Cabrera a de son côté précisé que les corps du mari et de la petite fille défunts seraient rapatriés «dans les prochains jours», transportés par voie terrestre.

Tania Avalos, son mari et sa fille de deux ans avaient fui la pauvreté et les gangs qui gangrènent leur pays, début avril. Ils ont traversé le Guatemala, puis le Mexique, et ont tenté le week-end passé d'entrer aux États-Unis en traversant le Rio Grande, où Oscar Alberto Martinez et sa fille se sont noyés.

Au moment où est arrivé le drame, la jeune femme était sur la rive mexicaine, s'apprêtant à traverser le fleuve à son tour. Elle y avait renoncé.

Les pompiers et les sauveteurs mexicains les ont trouvés près de la rive, deux corps flottants sur le ventre, enlacés dans une étreinte protectrice qui a ému le monde entier. L'image est devenue un symbole du drame de la migration vers les États-Unis.