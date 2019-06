Lab-école de Rimouski: le concept architectural connu au début de 2020

C'est dans six mois qu'on saura enfin à quoi ressemblera le futur Lab-école de Rimouski, au Bas-Saint-Laurent. D'ici là, les architectes doivent carrément inventer un type d'établissement scolaire jamais vu au Québec.

C'est en tout cas ce que souhaite l'architecte Pierre Thibault, qui est associé au projet de Lab-école depuis le début. Dès la mi-août, les firmes d'architectes seront invitées à soumettre leur vision de l'école du 21e siècle.

Cinq concours d'architecture seront lancés simultanément pour les projets de Rimouski, Shefford, Gatineau, Maskinongé et Saguenay. Rimouski sera le plus gros Lab-école au Québec. Il sera construit dans le quartier Saint-Pie X, qui compte beaucoup de jeunes familles.

Il s'agit d'un projet de 25 millions $ qui comptera 25 classes de niveau préscolaire et primaire.

Une vingtaine de soumissions sont attendues uniquement pour le projet de Rimouski. Le concept retenu sera dévoilé en février 2020.

«On souhaite concevoir des écoles du 21e siècle intégrant beaucoup de nouveaux espaces qui n'étaient pas dans les écoles actuellement construites. Des espaces pour manger, pour bouger, pour collaborer. Rimouski sera certainement l'une des écoles les plus novatrices et aura aussi, on l'espère, une influence sur toutes les autres qui se feront au Québec», a expliqué l'architecte Pierre Thibault, vendredi.

Le projet Lab-école a été lancé en juin 2018. Il a cependant pris du retard, notamment en raison des maternelles 4 ans du gouvernement Legault. Ce qui fait que la future école de Rimouski n'ouvrira ses portes que pour la rentrée 2022, un an plus tard que prévu. Mais Pierre Thibault croit qu'il faut prendre le temps pour inventer l'école de demain.

«On fait actuellement une démarche qui ne s'est pas faite depuis 50 ans. On vient donc un peu bousculer la façon de faire. Les images du projet conçu par les architectes, avec les maquettes et la modélisation, seront beaucoup plus intéressantes pour le public en général pour comprendre où on va», a-t-il dit.

Le futur Lab-école de Rimouski devrait accueillir près de 400 élèves.