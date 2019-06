Les deux chiens de Saint-Césaire seront euthanasiés

Les deux chiens qui ont attaqué et gravement blessé une femme dans une brocante de Saint-Césaire mercredi seront euthanasiés.

Mario Fortier, le propriétaire des bêtes, a reçu une mise en demeure vendredi à sa résidence de la route 112. Deux options s’offrent désormais à lui ; soit il fait lui-même les démarches pour faire euthanasier ses chiens, soit la Ville s’en chargera en début de semaine et lui refilera la facture.

« On veut régler le problème le plus rapidement possible et c’est ça la solution », a déclaré Guy Benjamin, maire de la ville.

« Gare aux chiens »

Le drame s’est produit sur l’heure du midi alors que Mario Fortier était absent. Une résidente de Rougemont de 60 ans s’est arrêtée à sa brocante, malgré la corde érigée à l’entrée en guise de barrière et des affiches « Gare aux chiens ». Pour une raison qui demeure inexpliquée, les molosses l’ont attaquée sauvagement. Ils n’étaient pas attachés.

C’est un passant qui a aperçu la dame, ensanglantée et gisant au sol, peu de temps après.

À l’arrivée des policiers, les chiens étaient toujours très agressifs. Un agent a même dû tirer sur l’un d’eux pour le calmer.

La victime a été conduite vers un centre hospitalier, où les médecins ont d’abord craint pour sa vie. Elle repose désormais dans un état stable.

Le comportement agressif des chiens avait été signalé trois fois aux policiers depuis les trois dernières années. Or, les individus ont refusé de porter plainte officiellement, ce qui a empêché les policiers d’investiguer davantage.

– Avec la collaboration d’Antoine Lacroix