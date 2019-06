L’ex-batteur de Guns N’Roses s’inflige un coup de couteau

Steven Adler, l’ancien batteur des Guns N’ Roses a été hospitalisé jeudi soir pour une blessure au couteau à l’estomac qu’il se serait lui-même infligée.

Selon TMZ, quelqu’un présent au domicile du musicien de 54 ans à Los Angeles a appelé le 911 vers 18h30, pour « quelqu’un qui s’était mis un coup de couteau ».

Des sources policières ont ajouté que Steven Adler avait ensuite été amené à un hôpital local pour traiter des blessures qui ne menaçaient pas sa vie.

« Personne d’autre n’est suspecté d’avoir été impliqué dans l’incident », a déclaré une source.

Cet accident survient seulement quatre nuits après que Steven Adler a joué à Biloxi, dans le Mississippi. Sa prochaine performance est prévue pour le 12 juillet à Las Vegas.

Steven Adler est célèbre pour avoir été le batteur des Guns N’ Roses. Mais il a été viré du groupe en 1990 à cause de ses problèmes de dépendance. Même s’il a plusieurs fois retrouvé le célèbre groupe de hard rock ces dernières années, comme pour leur introduction au Rock & Roll Hall of Fame en 2012, Steven Adler tourne maintenant avec un groupe à son nom, Adler’s Appetite.

Ses démêlés avec les substances sont restées tenaces et il a même été la star d’une émission de télé-réalité, Celebrity Rehab with Dr. Drew (la cure de désintoxication des célébrités), durant deux saisons. Pour autant, on ignore si cet accident est lié à un quelconque usage de drogue.