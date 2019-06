Un jeune père se marie un jour avant de mourir

Un jeune père de famille atteint d’un cancer du cerveau incurable a pu épouser l’amour de sa vie dans une cérémonie particulièrement émouvante. Il est malheureusement décédé le lendemain.

Navar Herbert, un joueur de rugby de l’équipe australienne Gold Coast union âgé de seulement 22 ans, a rendu l’âme mardi après une longue bataille contre un sarcome, rapporte le site australien news.com.au.

Il venait tout juste de s’unir à sa conjointe Maia Falwasser. C’est d’ailleurs la jeune mère qui a partagé une vidéo de la journée cette célébration de l’amour.

Dans la touchante vidéo, on peut voir les garçons d’honneur qui aident Navar à se préparer et ensuite ils poussent son fauteuil vers sa future épouse. Maia se rend jusqu’à lui, prend sa main et lui dit à quel point elle l’aime.

«Aujourd’hui, mon cœur est lourd et triste. J’ai perdu mon meilleur ami, mon mari et le père de notre fils», a écrit Maya qui ajoute trouver un certain réconfort auprès de leurs familles et leurs amis.

La jeune veuve a créé une page de sociofinancement pour payer les frais pour rapatrier le corps de Navar jusqu’en Nouvelle-Zélande, où il souhaite être enterré. Jusqu’à présent, 93 000$ ont été amassés. Ses funérailles se tiendront le 2 juillet.