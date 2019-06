Un octogénaire porté disparu à Val-d’Or

La Sûreté du Québec demande l’aide la population afin de retrouver un homme de 80 ans, de Val-d’Or, porté disparu depuis mercredi.

Gérard Mc Dermott a été pour la dernière fois le 26 juin au centre-ville. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

L’octogénaire mesure 1,73 m (5 pi 8 po) et pèse 64 kg (140 lb). Il a les cheveux blanc et court et a de la difficulté à marcher.

Au moment de sa disparition, il portait un jean bleu, une casquette noire avec palette grise ainsi qu’un chandail et manteau bleu foncé.

Toute personne qui l’apercevrait peut communiquer avec le 911.