Une app pour déshabiller les femmes provoque un tollé

Une application prétendant être en mesure de littéralement déshabiller les femmes en leur enlevant virtuellement leurs vêtements a finalement été retirée du web par ceux qui l’ont créée, après avoir provoqué des protestations.

«Le monde n’est pas prêt pour DeepNude», ont estimé ceux qui l’ont lancée, tout en annonçant son retrait.

DeepNude, un programme informatique utilisant l’intelligence artificielle qu’il était possible d’acquérir jusqu’à récemment pour 50$ US, a attiré l’attention – et beaucoup de critiques – après la publication d’un article sur le site techno spécialisé Motherboard. Certains militants contre la vengeance porno se sont insurgés, qualifiant l’application de «terrifiante».

Le site web hébergeant ce programme s’est rapidement mis à tomber en panne par la suite. DeepNude a alors indiqué qu’il n’était plus disponible parce qu’ils ne s’attendaient pas à une telle affluence.

Plus tard, toujours sur Twitter, ses développeurs ont publié un texte pour indiquer qu’ils retiraient leur application, tout en justifiant leur démarche. «Nous avons conçu ce projet il y a quelques mois dans le but de divertir ses utilisateurs. Nous ne faisions que quelques ventes chaque mois, de façon contrôlée. Honnêtement, l’app n’est pas incroyable, elle ne fonctionne qu’avec certaines photos. Nous ne pensions jamais qu’elle deviendrait virale et que nous ne serions plus en mesure de contrôler le trafic. Nous avons grandement sous-estimé l’intérêt à son égard», ont expliqué ses créateurs.

Ces derniers ont ajouté que les probabilités que les gens fassent une mauvaise utilisation de DeepNude étaient trop élevées. «Nous ne souhaitons pas faire de l’argent de cette façon.»

Quiconque s’est procuré l’application sera remboursé, ont assuré ses créateurs, ajoutant qu’il n’y aurait pas de nouvelles versions disponibles. Ils ont aussi demandé à ceux qui en possèdent une copie de ne pas la partager.