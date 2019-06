Une ruée immobilière à prévoir des deux côtés du fleuve

François Bonnardel ne croit pas que le troisième lien engendrera forcément de l’étalement urbain.

Interrogé lors de la conférence de presse de jeudi sur cet enjeu spécifique, le ministre des Transports a répondu de façon quelque peu énigmatique. «Qu’est-ce qui vous dit que la connexion de la 40 ou de la 20, ce ne sera pas juste une voie rapide? S’il y a juste une voie rapide, il n’y a pas d’étalement urbain», a-t-il assuré.

Selon lui, «c’est sûr que s’il y a des interconnexions sur ce tracé, il est possible qu’il y ait un Tim Hortons et une station d’essence qui prennent place. Il est prématuré de vous dire de quelle façon on va choisir l’option pour protéger l’environnement et tout l’aspect agricole.»

Ruée immobilière

De son côté, Martin De Rico, évaluateur agréé chez DeRico Experts-Conseils, estime que «pour le coin de la route Lallemand et Beaumont, c’est sûr que le développement immobilier va s’intensifier avec un troisième lien. Un tunnel va favoriser l’idée des gens de s’installer à l’est de la rue Monseigneur-Bourget».

Sur la Rive-Nord, M. De Rico s’attend à ce que le développement touche plus particulièrement les secteurs de Boischatel et de Beauport.

«Dans les dernières décennies, les gens se sont rendus jusqu’à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et Donnacona pour avoir des terrains à 60 000 ou 70 000 $ et ne pas les payer 175 000 $ comme à Québec, a-t-il rappelé. Il va probablement se produire la même chose. Si on est capable de se rendre au travail plus vite en ayant un espace vert et en payant moins cher, on en profite.»

Autres réactions

À la Chambre de commerce de Lévis, la nouvelle vice-présidente exécutive et directrice générale, Marie-Josée Morency, ne cachait pas sa joie. «On accueille cette annonce avec grand plaisir. Ça fait 40 ans qu’on parle du troisième lien.» Cette dernière a dit s’attendre à « un boom immobilier à Lévis qui est déjà en pleine expansion. On a les espaces nécessaires pour accueillir plus de gens.»

De son côté, Pierre Lefrançois, préfet de la MRC de la Côte-de-Beaupré et maire de L’Ange-Gardien, s’est également félicité de l’annonce. «L’accessibilité routière sera plus facile et plus rapide. Pour nous, c’est plus ça qui est important que l’enjeu du développement immobilier ou commercial. De toute façon, l’essentiel de nos terres est zoné agricole.»

Le maire de Beaumont, David Christopher, s’est dit jeudi « très content que le gouvernement ait tenu sa promesse ». Selon lui, le troisième lien aura un effet majeur sur le boum démographique que sa municipalité vit déjà. «C’est pas tout le monde qui veut vivre en ville, a-t-il insisté. Nous voulons quand même garder notre côté rural. Notre développement doit se faire en bonne et due forme.»

- Avec la collaboration de Jean-Luc Lavallée et de Stéphanie Martin