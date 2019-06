Des vieilles brassières pour...sauver les tortues!

Un groupe de protection des animaux de Caroline du Nord n’a pas peur d’innover pour prendre soin des tortues blessées qu’il recueille.

Il utilise les petits œillets des soutiens-gorge, qui agissent comme accroches à du fil de fer servant à maintenir en place et guérir les carapaces mal en point des petits animaux.

La solution abordable et écologique profite au centre, qui a lancé un appel à tous sur les médias sociaux afin de recueillir la vieille lingerie. «On recycle quelque chose qui finirait au dépotoir et on aide une tortue! Qui ne veut pas aider une tortue», demande un employé, en entrevue à CNN.

Environ 80% des reptiles recueillis par le centre Carolina Waterfowl Rescue l’ont été après avoir été heurtés par des voitures.

La saison estivale en Caroline du Nord empire aussi la situation avec des pluies plus fréquentes lors desquelles les tortues se déplacent pour pondre leurs œufs.