Dominique Demers : «Je veux transmettre l’envie de lire»

Avec plus de 70 œuvres à son actif — tant pour les enfants, les adolescents que les adultes — et des succès comme la série «Mademoiselle C.» ou le roman «Marie-Tempête», Dominique Demers se classe parmi les autrices de chez nous les plus populaires et les plus prolifiques. Alors qu’elle vient de publier le roman «L’albatros et la mésange», elle nous a invités chez elle pour nous parler de sa grande mission: donner aux gens l’envie de lire.

Madame Demers, vous êtes née en 1956 à Hawkesbury, en Ontario. Vous écriviez pour «L’Actualité» à 20 ans, ce qui a marqué le début d’une belle carrière dans le journalisme. Puis, en 1991, vous êtes devenue autrice. Pourquoi ce changement?

Jeune, je n’ai jamais voulu être écrivaine. Je voulais devenir journaliste. On dirait que, dans une petite ville comme Hawkesbury, rêver d’être écrivaine, c’était trop immense. En même temps, j’ai du front tout le tour de la tête, même si je suis naïve à ma façon. Je me suis donc retrouvée au Québec à 17 ans et j’ai fait mon baccalauréat en lettres. Mais après, je n’avais pas de travail et tout le monde me décourageait d’aller en journalisme. Sauf qu’en voyant le magazine «L’Actualité», je me suis dit que c’était vraiment ce que je voulais faire.

Vous avez donc entrepris des démarches?

J’ai appelé directement l’éditeur de «L’Actualité», Jean Paré. Ce qui est un peu ridicule, car je ne réalisais pas à quel point il était important. Il m’a dit: «Essaie-toi et, si ce n’est pas bon, je le jette.» J’ai écrit un article sur l’éducation et il me l’a acheté, à condition de le retravailler. Il m’a un peu prise sous son aile et j’ai fait la une de la revue à mon premier article. J’ai appris sur le tas, et j’y suis restée 15 ans.

Mais ce n’était pas votre seule activité...

Parallèlement, je tenais des chroniques sur la littérature jeunesse pour d’autres publications. J’ai aussi continué mes études en littérature, juste pour le plaisir, jusqu’au postdoctorat. C’est ce qui m’a amenée à écrire mon premier livre, inspiré de mes trois enfants, «Valentine picotée», et ç’a changé ma vie.

De quoi traite votre roman, «L’albatros et la mésange»?

C’est l’histoire de deux jeunes de 17 ans. Jean- Baptiste est un ornithologue amateur et il est profondément croyant. Je trouvais important de parler de la foi, parce qu’on dirait que c’est un sujet tabou au Québec. On va parler des musulmans, mais on n’aborde pas notre propre relation avec la religion. J’ai construit ce personnage, et quand j’y ai ajouté celui de Mélodie, l’histoire s’est construite. Je touche différents thèmes: le consentement, le suicide, la douance, les relations amoureuses, la nature et la relation des humains avec les animaux.

Avec plus de 70 livres à votre actif, qu’est-ce que celui-ci apporte de différent?

C’est dans une continuité, mais en même temps, j’ai évolué avec les années comme être humain, alors cette évolution transparaît. Je suis une conteuse et je cherche, avec ce livre, à donner envie de lire à des gens qui ne sont pas vraiment des passionnés de littérature. Je veux rejoindre beaucoup de monde et ma façon de le faire, c’est d’écrire une histoire bien ficelée, avec des surprises, des revirements dramatiques...

Votre fille Marie a collaboré avec vous à ce roman en tant qu’éditrice...

Oui! Marie a étudié en communications et elle avait un blogue de voyages. Je voyais qu’elle avait un talent criant, mais c’était complètement différent de mon style. Un jour, elle m’a annoncé qu’elle lâchait tout pour devenir écrivaine. Je savais que c’était ce qu’il fallait qu’elle fasse, mais je pensais aussi qu’elle ferait une bonne éditrice. Toute sa vie, elle m’a vue plancher sur des épreuves. C’était naturel pour elle et elle a l’œil. Cela dit, elle est très sévère. (rires) Je serais folle de ne pas en profiter!

Que faites-vous pour encourager les gens à lire plus?

Je vais dans les écoles et les bibliothèques, je donne des conférences... Malgré toute la bonne volonté, on dirait qu’on ne fait les choses qu’à moitié et qu’on ne se donne pas vraiment les moyens de réussir. En plus, les professeurs sont tellement surchargés que la lecture n’est qu’un élément parmi d’autres. Il faut aussi se dire que les gens n’aiment pas tous les mêmes livres, et il faut qu’ils puissent en trouver un qui résonne en eux, au-delà de la liste des «best-sellers».

Quelle est la solution?

Il faut de la diversité dans le choix, de l’accessibilité, mais surtout, un passeur, un entremetteur, comme en amour. Et si on veut changer le monde, il faut commencer par les enfants. Il faut le faire avec les plus vieux aussi, mais c’est plus difficile. Je vois souvent des enseignants payer eux-mêmes des livres aux enfants. C’est incroyable! Dans plusieurs écoles, il n’y a que des bénévoles pour s’occuper des bibliothèques. Les enfants sont «lâchés lousse». Ça ne peut pas marcher. Il y a urgence!

Vous aimez aussi l’activité physique...

Je fais de la marche, je grimpe le mont Royal et je le redescends. Je fais de la natation et du vélo de route, environ trois heures par jour. Pour moi, c’est une récréation et non une obligation. J’ai du plaisir à bouger.

Le nouveau roman de Dominique Demers, «L’albatros et la mésange», est offert en magasin et en ligne.