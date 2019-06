Incendies de forêt: un creux historique

Le Québec vit présentement le printemps avec le moins de feux de forêt en activité depuis que la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) existe.

Depuis le début de l’année 2019, 103 feux ont été déclarés, un creux historique depuis le début de la prise de statistiques en 1984.

La moyenne des deux dernières années à cette date est de 271 feux de forêt.

«La dernière saison semblable remonte à 2014 lorsqu’il y avait eu 112 feux», assure le porte-parole de la SOPFEU, Stéphane Caron.

Pluie et printemps tardif

Les conditions météorologiques sont en grande partie responsables de ce creux historique.

«Je n’apprendrai rien à personne, on a eu un printemps tardif, on a eu des températures fraiches, on a eu aussi beaucoup de pluie», explique Stéphane Caron.

Il faut toutefois être prudent parce que la tendance peut toujours se renverser.

«Il ne faut pas présumer de la fin de la saison parce qu’on a eu un départ plus lent», précise M. Caron.

On trouve sur le site de la SOPFEU tous les conseils pour prévenir les incendies de forêt.