Jean-François Brassard: des trésors restaurés

Les années 1960 sont riches de merveilleuses créations de chanteurs comme Robert Charlebois, Jean-Pierre Ferland ou Raymond Lévesque, qui étaient au cœur de la belle époque des boîtes à chansons. En fait, il y a là un trésor dont les plus jeunes générations ignorent même l’existence.

Heureusement, sous la houlette du journaliste d’«Échos Vedettes Souvenirs», Jean-François Brassard, plusieurs de ces chansons connaissent une seconde vie grâce à la publication d’une édition spéciale du magazine et d’un disque, «1960 – La grande époque des boîtes à chansons», lesquels nous invitent à faire un voyage nostalgique et fascinant.

Monsieur Brassard, parlez-nous de ce livre et du disque qui nous ramènent dans un riche passé côté musical.

Dans les années 1940 et 1950, Montréal était reconnue pour ses cabarets et ses clubs de jazz. Avec les changements sociaux des années 1960 et l’avènement de chansonniers, un nouveau phénomène est né: celui des boîtes à chansons, qui poussaient comme des champignons. Elles nous ont permis de découvrir une foule d’artistes dont plusieurs, comme Ferland et Charlebois, sont encore en activité. Sauf qu’on a oublié leurs débuts, même s’ils étaient des défricheurs.

Qu’est-ce qui ressort de cet effort?

Ce qui est frappant, ce sont les archives inestimables auxquelles j’ai eu accès et que nous avons ressorties, comme un article sur Charlebois avant la parution de son premier album, ou de vieilles publicités annonçant un spectacle de Ferland ou un autre de Renée Claude en première partie de Jacques Brel. Le magazine contient beaucoup de trucs inédits. J’ai aussi pu consulter les archives d’autres publications aujourd’hui disparues, comme «Les Nouvelles Illustrées» ou «Télé-Radiomonde». La richesse des photos qu’on a trouvées parle tellement!

Pour quelles raisons avez-vous été attiré par ce projet?

Notre musique a une histoire fascinante, et on a tendance à l’oublier. Le magazine et le disque nous aident à nous reconnecter à ce passé. C’est non seulement intéressant pour les plus vieux qui ont connu cette époque, mais aussi pour les plus jeunes qui ne l’ont pas vécue. Je pense que c’est un projet important, car il ne faut pas que tout ça se perde. On doit prendre conscience de l’importance de ces pionniers et, moi, j’ai envie de le partager. On doit se souvenir d’où on vient.

Tout ça a dû représenter une grosse somme de travail pour vous...

Oui, la réalisation a pris plusieurs mois. J’en ai tourné, des pages! Ç’a été un véritable travail de moine, ne serait-ce que pour vérifier certains faits ou certaines dates. Par exemple, Charlebois a lancé son premier album en 1965 ; mais à quelle date? J’ai remonté la filière jusqu’à Robert lui-même, mais la seule chose dont il se souvenait était qu’il faisait beau ce jour-là, parce qu’il s’était promené en décapotable avec le toit ouvert. Malgré tout, je dois dire que j’ai eu un plaisir fou à faire ça!

Qui sont les 10 artistes qu’on trouve sur l’album?

Hormis Charlebois et Ferland, on y trouve Stéphane Venne, Raymond Lévesque, Clémence Desrochers, Margot Lefebvre, Hervé Brousseau, Pierre Létourneau, Renée Claude et Danielle Oddera.

Y a-t-il d’autres projets semblables en route?

Ce n’est pas à moi de le déterminer, mais c’est certain qu’il y a de la place pour ça. L’époque yé-yé, les humoristes, les créations instrumentales, les chansons de Noël... C’est à suivre!

Le magazine spécial «L’époque des boîtes à chansons – Nos années 1960» et le disque «1960 – La grande époque des boîtes à chansons» sont en magasin.

Un défi technique

On peut imaginer que prendre des enregistrements qui ont près de six décennies et de les amener aux standards actuels n’est pas une mince affaire. On en a discuté avec Alex Rights, technicien du son spécialisé dans le «mastering», qui a participé au projet.

Alex, en quoi votre travail a-t-il consisté?

De façon générale, il a fallu faire de nouvelles bandes maîtresses numériques à partir de disques vinyles de l’époque, qui avaient parfois beaucoup de vécu. La seule chanson pour laquelle on avait une bande magnétique issue du studio où elle avait été enregistrée est «Un jour, un jour», de Stéphane Venne.

Quel a été votre plus grand défi?

Comme on peut l’imaginer, un vinyle datant de plus de 50 ans, et qui a parfois été malmené ou mal conservé, peut être égratigné, faire des «clics» et des «pops», ou carrément «sauter». Il a donc fallu faire un transfert numérique et ensuite procéder à un grand nettoyage à l’aide d’un logiciel spécial. Dans certains cas, il a fallu créer du son stéréo à partir d’un disque mono. Bref, ç’a été un travail qui a demandé beaucoup de minutie.

Êtes-vous satisfait de la qualité que vous avez atteinte?

Absolument! Sur le plan de la qualité du son, ça sonne aussi bien que n’importe quel disque récent. Par contre, il fallait aussi garder l’authenticité sonore de l’enregistrement, les sonorités qui correspondaient au matériel et aux capacités techniques de l’époque. Un des défis a justement été de trouver le parfait équilibre entre les deux.