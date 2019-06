Meghan et Harry trop exigeants?

Le Duc et la Duchesse de Sussex seraient-ils trop exigeants envers leur nounou? C’est ce que laisse croire la nouvelle rapportée par le quotidien britannique «The Sun».

Meghan et Harry en seraient à leur troisième nourrice pour Archie en à peine six semaines.

Après deux démissions, les nouveaux parents auraient à nouveau dû trouver une nounou pour leur fils âgé de presque huit semaines.

Selon des proches du couple, ce mouvement de personnel s’expliquerait par le fait que Meghan et Harry souhaitent simplement trouver la bonne personne pour s’occuper du petit Archie.

«Les bébés ont des besoins différents à toutes les étapes de leur développement. La première nounou, par exemple, ne travaillait que la nuit», explique une source du «Sun».

«Meghan et Harry ne veulent pas prendre de risque et veulent prendre la bonne décision pour eux et Archie. C’est un choix profondément personnel qui dépend des besoins des parents et du bébé», ajoute cette source.

Questionné par le quotidien britannique, le palais de Buckingham n’a pas commenté la situation comme les dossiers des employés sont un sujet privé.

Le couple royal doit trouver la bonne nounou prochainement, car Meghan, Harry et Archie effectueront cet automne en Afrique du Sud leur première visite officielle «en famille».

Ces démissions ne vont pas améliorer la réputation de la duchesse de Sussex. Au cours des derniers mois, plusieurs employés de la femme du prince Harry ont donné leur démission.

Selon les tabloïds, ces départs seraient liés à la difficulté de travailler avec une Meghan très exigeante, qui envoie des courriels dès l'aube à ses employés.

Samantha Cohen, très respectée employée de la famille royale qui a aidé Meghan dans ses premiers pas de fiancée puis épouse de prince, a quittés ses fonctions à la naissance du petit Archie, après 17 ans de bons et loyaux services.

Une autre assistante de Meghan a démissionné six mois après son mariage.

Archie Harrison Mountbatten-Windsor, de son nom complet, est né le 6 mai 2019 à l'hôpital privé Portland, à Londres.