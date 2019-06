Roch Voisine : un rêve enfoui et une tournée

Bientôt 10 ans auront passé depuis la parution au Québec du premier des trois volets d’«Americana», les albums dans lesquels Roch Voisine replongeait dans la musique qui a bercé sa jeunesse et qu’il porte encore en lui aujourd’hui.

L’entrevue était presque terminée. Roch Voisine avait épilogué sur sa glorieuse carrière, et sur la tournée «Americana» qui l’attend en 2020, avec une simplicité et une gentillesse désarmantes. Une petite question anodine: après un tel succès sur trois décennies, pouvait-il avoir un regret, un seul? La réponse surprend.

«Il n’est peut-être pas trop tard, mais j’aurais aimé me voir sur grand écran dans la peau de quelqu’un d’autre. Je ne veux voler de "job" à personne et je ne voudrais pas faire quelque chose qui ne me va pas, mais le public me parle de cinéma depuis 35 ans. Les seules personnes qui ne m’en parlent pas sont les producteurs et les réalisateurs de films, donc ça n’arrivera pas! (rires) Personne ne pense jamais à moi! C’est une curiosité de me voir dans un rôle. Ça fait des années que je le dis, mais ça ne change rien. Je ne suis pas dû, ça va être dans une autre vie...»

Avis aux intéressés!

En attendant, la musique occupe toujours son quotidien, et il aura le bonheur de continuer à nous offrir des morceaux qui l’habitent.

«Ma première musique à moi était le country, le folk, la guitare acoustique, dans les années 1970; ç’a été vraiment ma base à partir de laquelle j’ai fait le reste de ma carrière.»

Un album compilation

«Americana» évoque pour Roch une époque exceptionnelle: au-delà de 250 000 spectateurs, plus d’un demi-million d’albums vendus, une centaine de concerts à guichets fermés ainsi que de nombreux festivals des deux côtés de l’Atlantique.

«À l’origine, c’était un projet français, qui était visionnaire pour l’époque (en France). Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Durant plusieurs années, les gens, et même les producteurs de salles, me demandaient: “À quand le retour?” Aujourd’hui, c’est un bon "timing": je termine tout juste "Forever Gentlemen". Puis 10 ans, c’est un beau chiffre rond! (rires)»

Pour souligner cet anniversaire, Roch présentera une série de concerts créés pour le Québec dès le printemps prochain et sortira un album compilation cet automne.

«Il va y avoir une belle mouture pour "Americana" avec du répertoire qu’on n’avait pas abordé précédemment, comme des pièces de Kenny Rogers, par exemple.»

L’album comprendra des chansons extraites des trois volets «Americana» et deux nouveaux morceaux.

«Il y aura un classique et une chanson originale. Celle-ci sera du genre new country, mais en français. Comme le disque ne sort qu’en octobre, on est à l’étape où on regarde ce qu’on peut faire au Québec.»

Rappelons que Roch Voisine avait enregistré plusieurs des titres d’«Americana» à Nashville.

Plus de 30 ans de carrière

Après 30 albums, dont 22 originaux, quel est donc le secret d’une si longue carrière?

«J’ai été privilégié. J’ai travaillé avec des gens extraordinaires. Je suis chanceux, j’ai des "fans" qui sont là depuis 35 ans! Mais j’ose espérer qu’après toutes ces années, on s’améliore et se renouvelle tout le temps.»

L’artiste dit s’être adapté au fil des années pour «survivre» au rythme parfois effréné des tournées.

«L’envie de chanter ne disparaît pas. C’est juste qu’avec l’âge, c’est plus fatigant! À 56 ans, il faut s’adapter; on a un peu moins d’énergie!»

Roch Voisine est très généreux en entrevue, mais garde un soin jaloux de sa vie privée. Ce père de deux adolescents, Kilian et Alix-Élouan, nous en a toutefois offert une bribe.

«Quand mes enfants en ont le temps, ils viennent me voir en spectacle, mais ce n’est pas quelque chose qui les intéresse tellement. Je n’ai pas le plan de les emmener en tournée ou à Nashville; on n’est pas une famille de bohèmes qui se promène avec la musique. La première fois que j’y suis allé, ils étaient aussi trop jeunes pour venir avec moi.»

Roch Voisine entamera sa tournée aux quatre coins du Québec dès avril 2020. Et l’avenir nous dira s’il parviendra un jour à réaliser son vieux rêve de crever l’écran comme il a si bien fait craquer les cœurs...

Pour savoir où sa tournée «Americana 10 ans» s’arrêtera en 2020, rendez-vous sur rochvoisine.com