Andrew Shaw de retour avec les Blackhawks

Le Canadien de Montréal a échangé l’attaquant Andrew Shaw aux Blackhawks de Chicago, dimanche, en retour de trois choix de repêchage.

Le Tricolore a obtenu des choix de deuxième et de septième rondes en 2020, ainsi qu’un choix de troisième tour en 2021. La formation de l’Illinois a aussi obtenu un choix de septième ronde en 2021 dans cette transaction.

Le Canadien avait acquis Shaw des Blackhawks lors du repêchage 2016, en retour de deux choix de deuxième tour, qui sont devenus Alex DeBrincat et Chad Krys.

La saison dernière, l’ailier droit de 27 ans a connu sa meilleure campagne en carrière, lui qui a amassé 19 buts et 28 mentions d’aide pour 47 points en 63 parties. Il a également maintenu un différentiel de +17.

En 2019-2020, l’Ontarien écoulera la quatrième saison d’un contrat de six ans et d’une valeur annuelle de 3,9 millions $. En ce départissent de ce salaire, Marc Bergevin se retrouve avec 12,6 millions $ de libre sur sa masse salariale, selon le site internet capfriendly. De plus, l'équipe de la Belle Province possède maintenant 11 choix en vue du repêchage de 2020, qui aura lieu à Montréal.

Le choix de cinquième tour (139e au total) des Hawks en 2011 a touché la cible 111 fois et a fourni 122 passes décisives en 504 rencontres depuis le début de sa carrière dans le circuit Bettman. Il a aussi remporté deux coupes Stanley avec les Blackhawks en 2013 et 2015.